痛並快樂著！從發票帳單明細中，看見自己的成長

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微解封之後，搭 Uber 的花費變多了，衣服仍是有買，但變成固定就是那一兩個特別鍾愛的品牌；升級了電腦設備換了護眼大螢幕，刷了幾堂線上課程。哦，還開始幫全家準備保健食品。
光是這樣想，就知道那幾個月卡費之精彩。繳錢時心痛是有的，但也不後悔，沒有那種「這筆應該省下來的」、「到底為什麼會想買這個......」的念頭。
居家防疫期間，工作有了更多成長，生活變得更忙、步調更緊湊。很多時候我不能再為了省錢而搭捷運轉公車晃悠晃悠過，必須搭 Uber 省下更多時間去做更多想做的事；升級電腦設備讓我工作順多了，護眼螢幕與保健食品的開銷聽起來實在是老，但很好啊，我終於懂得身體是在世界闖蕩的最大資產。
把錢花在刀口上的真正意思，大概就是讓自己生活得更舒服吧。舒服了，衝動購物的行為就減少了。接下來的帳單平靜許多，不去惦記著存錢存錢，錢反而住下來了。
也有過拚命存錢的想法，這個捨不得吃、想出去玩看看住宿費只得作罷，日子過得十分鬱卒。幾乎每個月都要情不自禁爆發幾次購物慾，買了之後再來捶胸頓足，為什麼買這毫無用處也不可愛的玩意。錢沒存到，快樂也沒有，徒增罪惡感。
以前覺得存款數字是衡量自己有沒有長進的標準，最近才明白，能夠正確選擇對自己有益的事物上消費，是一種看似抽象卻相當實在的成長。
但存款數字的確有它的意義在。除了最實際的也許讓你離買房買車近了一步，我想那亦是因為生活這麼苦悶如此忙碌，很多時候不知道為了什麼在奮鬥，在茫然的生命之海上漂流時，存款數字是最具體不爭的繩索，彷彿能攀著它，離岸邊再近一點。
人生是挺不公平的，我才不說什麼肯努力就有希望，畢竟就是有人不用努力就一片光明呀。每次那樣的比較心燃起，唯有存款數字是鐵錚錚的底氣，當然要誓死捍衛。
而我想說的是，活著已有這麼多的身不由己，每個努力活著的人都值得在能力範圍內，給自己更好更舒適一點的生活。現代社會提倡要覺察自己，說來有點摸不著頭緒，我卻在庸俗不已的發票明細真正發現了些什麼。
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