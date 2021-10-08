藍委議場中替染疫死亡者默哀　蘇貞昌、費鴻泰爆口角

國民黨立院黨團總召費鴻泰今（8）日質詢行政院長蘇貞昌時，先是率眾國民黨立委放音樂，手持白花於議場中，稱是要替「3+11破口染疫致死默哀」，接著轟蘇貞昌，為何不敢承認3+11是防疫破口，他也代表國民黨團呼籲總統蔡英文召開國是會議，面對對岸威脅、防疫振興、勞保年金改革、行政區域重劃、氣候危機等面向，讓朝野坐下來好好對談。惟費鴻泰質詢時，同黨立委陳玉珍於底下大聲吆喝，費還爆罵政院官員「國賊」，都讓蘇貞昌感到不滿，直呼「還要在旁邊吆喝嗎」、「不能藉由質詢罵人，可以透過法律追溯」。
記者黃宣尹／台北報導
2021-10-08 12:41:15｜2021-10-08 13:00:17
費鴻泰今日質詢蘇貞昌，剛開始即率31名國民黨立委放音樂，手持白花站到議場中間，稱要替「3+11破口染疫致死默哀」。默哀結束後，費鴻泰怒轟，從學者比對的基因定序結果來看，諾富特、蘆洲、萬華基因定序皆相同，由此證明3+11就是防疫破口，「蘇貞昌院長你為什麼不敢承認！難道只是為了保住官位嗎？陳時中部長，你跟蘇貞昌一樣嗎」。
費鴻泰也說，他代表國民黨團，呼籲蔡英文召開國是會議，面對目前施政亂象、對岸威脅、防疫振興、勞保年金改革、行政區域重劃、氣候危機等面向，朝野各黨坐下來好好對談，設法將危機化於無形，使百姓得以安居平安。
隨後費鴻泰質詢離岸風電相關議題，蘇貞昌答詢表示，他要先回應剛才的問題，費隨即回嗆「不需要，回答這個就好了！」蘇仍然接著說「對於疫情還是沒有做到百分百，對國人沒有做到服務最好，要一直檢討」，不過話還沒說完，就被費鴻泰打斷，費質疑「你這個態度叫謙卑嗎？」「我問東，你答西」，費鴻泰直批蘇貞昌驕傲，還叫主持議事的立院副院長蔡其昌糾正蘇。蘇則稱「我依憲法在答詢」。
隨後蘇貞昌要請經濟部長王美花回答，費鴻泰則堅持要蘇自己答詢，費連嗆5次「你需要那麼驕傲嗎？」蘇則回嗆「你可以這樣霸道嗎？」「你需要這樣蠻橫嗎？」
另外，藍委陳玉珍也在議場中吼叫、呼應費鴻泰，讓蘇貞昌不滿表示，「還要在旁邊吆喝嗎？」
隨後費鴻泰質詢時痛批官員是國賊，怎麼還敢坐在這？再度引爆蘇貞昌怒火，「不能藉由質詢罵人，可以透過法律追溯」。