疫苗孤兒注意！指揮中心擴大接種AZ、BNT疫苗

一、BNT疫苗第一劑(一)預約接種對象：10月6日中午12時前登記選擇BNT疫苗民眾，且符合下列任一項條件：1.45歲以上民眾[即1976/12/31(含)前出生]。2.22-12歲民眾[即1999/1/1(含)-2009/10/15(含)間出生]。3.18歲以上第9類對象[即2003/12/31(含)前出生]。(二)預約時間：10月11日上午10時至10月13日中午12時(10月10日14時起發送簡訊)。(三)接種期間：10月15日至10月21日。
二、AZ疫苗第二劑(一)預約接種對象：以下對象若曾於預約平台登記過意願，第二劑無須再重新登記意願。1.7月22日(含)前已接種AZ第一劑之18歲以上民眾[即2003/10/15(含)前出生]」。2.7月30日(含)前已接種AZ第一劑之54歲以上民眾[即1967/12/31(含)前出生]」。(二)預約時間：10月12日上午10時至10月13日中午12時（10月11日14時起發送簡訊）。(三)接種期間：10月15日至10月21日。
本期接種BNT疫苗第一劑對象，若為滿12歲至17歲(含)之學生/青少年，請家長(監護人或關係人)於接種當日陪同學生/青少年至選擇之合約醫療院所或接種站，於現場簽署接種評估及意願書，完成COVID-19疫苗接種。
指揮中心提醒，10月1日起亦開始接種流感疫苗，依衛生福利部傳染病防治諮詢會預防接種組(ACIP)建議，接種流感疫苗應與COVID-19疫苗間隔至少7天，請民眾前往接種COVID-19第二劑疫苗前，應備妥「COVID-19疫苗接種紀錄卡」及健保卡，並於接種前評估時說明過往疫苗接種史，以利醫生評估。
我是廣告 請繼續往下閱讀
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。