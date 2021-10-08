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香港泛民區議員　至今約300人失議席

▲香港泛民主派再有16名區議員在宣誓之後遭褫奪（俗稱DQ, disqualify）議席；被當局DQ及主動辭職的泛民區議員，至今累計約300人。示意圖。（圖／美聯社／達志影像）
▲香港泛民主派再有16名區議員在宣誓之後遭褫奪（俗稱DQ, disqualify）議席；被當局DQ及主動辭職的泛民區議員，至今累計約300人。示意圖。（圖／美聯社／達志影像）

中央社

2021-10-08 14:12:51

（中央社記者張謙香港8日電）香港泛民主派再有16名區議員在宣誓之後遭褫奪（俗稱DQ, disqualify）議席；被當局DQ及主動辭職的泛民區議員，至今累計約300人。

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港府今天公布，10月4日宣誓的50名區議員中，34人的宣誓有效，其餘16人宣誓無效，需要離任。

50名新界區議員早前按照經修訂的公職人員宣誓條例，宣誓遵守基本法和效忠香港，監誓人其後質疑16人宣誓的有效性，要求他們提供額外資料。

經核實，當局今天公布16人的宣誓無效，需要離任。這些區議員都被視為泛民人士，一些人在「反送中」運動中表現積極。

在「愛國者治港」的新政治格局下，香港區議員自9月10日起分批宣誓遵守基本法及效忠香港，在首批宣誓的24人中，有7人被當局指宣誓無效，即時喪失議席，他們都是泛民人士。

第二批55名區議員9月24日完成宣誓，當局公布45人宣誓有效，10人宣誓無效，議席遭撤銷，包括民主黨的涂謹申。

2019年「反送中」運動爆發後，許多區議員參與其中。在同年底的區議會改選中，支持「反送中」的泛民取得歷來最好成績，在452個民選議席中，奪得388席（85.9%）。

泛民勝出區議會選舉後，各區議會不時出現一些「港獨」標語和言行。之後，港府把宣誓擁護基本法的要求延伸至全體公務員和區議員。

此外，港府修改的公職人員宣誓條例中，加入涉及宣誓人行為的「正面清單」和「負面清單」，負面清單行為包括「危害國家安全」、「拒絕中國對香港行使主權」、「宣揚港獨」、「尋求外國干預香港事務」等。

修改後的法律規定，做出或有意圖做出負面清單行為的，即被視為不符合擁護基本法和效忠特區的要求，等同違反誓言，將會喪失區議員資格。

當局自9月10日起分批安排區議員宣誓，但在宣誓前，已有260名泛民區議員自行請辭，另有6人被當局主動褫奪議席。

區議會是香港地方級議會，負責就地方事務比如衛生、道路等設施向政府提供意見。（編輯：繆宗翰）1101008

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