持五倍券入住「喔熊主題套房」 加碼好禮送

交通部觀光局與參山國家風景區管理處聯合合中市樂活產業聯盟協會搭上振興 5 倍券與國旅券熱潮，與 10 家旅宿業者合作推出「喔熊主題套房」加碼優惠，即日起前 100 組遊客以 2000 元振興五倍券或國旅券入住「喔熊主題套房」，可獲得喔熊布偶頸枕、喔熊拖鞋與喔熊煎餅等加碼住房好禮，還享有延遲退房 2 小時與喔熊睡飽飽的尊榮禮遇。

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參山處指出，今年 8 月於疫情開始趨緩時，與樂活聯盟合作推出「喔熊主題套房」，房內陳設以台灣觀光代言人「喔熊組長」的活力與可愛意象來營造，獲得十分熱烈的迴響與好評，遊客詢問度相當高，也帶動一波國旅復甦佳績，為業者提升 2 成業績。

▲中市10家旅宿業者合作推出「喔熊主題套房」加碼優惠圖／參山處提供2021.10.8)

參山處表示，現在搭配振興 5 倍券啟動熱潮，也為即將抽出的國旅券暖身，特別加碼 100 組熱門喔熊聯名商品給入住「喔熊主題套房」的熊粉旅客，也提供一人中獎四人同行的台灣觀巴梨山兩天一夜精選遊程，期望能將五倍券效益多多擴散到觀光產業，歡迎全臺熊粉們一起來中彰地區探索特色景點及嘗遍在地美食。

樂活聯盟協會理事長洪明峰也說，每家旅館精心打造的喔熊主題套房每日只專屬一組客人，要讓入住的旅客有特別的尊榮感。各家業者也共同準備自家飯店特色的多項獎品，包含：讓您在家也能當貴婦的美泉禮盒組、一人獨得一家共享的喔熊杯墊組、頂級沙龍的沐浴禮盒組、饕客必吃的總裁牛肉麵、百吃不厭一口接一口的喜年來蛋捲禮盒、自己享用也能很暖心的沐浴鹽組、小女人必備的獨角獸小夜燈禮盒、儀式感滿分的精美馬克杯、流傳千年好滋味的千松冰棒禮盒與 HWC 環遊世界咖啡組。

「喔熊主題套房」的行銷業者包括台中日光溫泉度假酒店、中科大飯店、台中港酒店、成旅晶贊飯店、來來商旅、福爾摩沙草悟道酒店、綠宿行旅、芭蕾城市渡假旅店、余舍行旅及神木谷假期大飯店等 10 家飯店。