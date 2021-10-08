持五倍券入住「喔熊主題套房」 加碼好禮送

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參山處指出，今年8月於疫情開始趨緩時，與樂活聯盟合作推出「喔熊主題套房」，房內陳設以台灣觀光代言人「喔熊組長」的活力與可愛意象來營造，獲得十分熱烈的迴響與好評，遊客詢問度相當高，也帶動一波國旅復甦佳績，為業者提升2成業績。
參山處表示，現在搭配振興5倍券啟動熱潮，也為即將抽出的國旅券暖身，特別加碼100組熱門喔熊聯名商品給入住「喔熊主題套房」的熊粉旅客，也提供一人中獎四人同行的台灣觀巴梨山兩天一夜精選遊程，期望能將五倍券效益多多擴散到觀光產業，歡迎全臺熊粉們一起來中彰地區探索特色景點及嘗遍在地美食。
樂活聯盟協會理事長洪明峰也說，每家旅館精心打造的喔熊主題套房每日只專屬一組客人，要讓入住的旅客有特別的尊榮感。各家業者也共同準備自家飯店特色的多項獎品，包含：讓您在家也能當貴婦的美泉禮盒組、一人獨得一家共享的喔熊杯墊組、頂級沙龍的沐浴禮盒組、饕客必吃的總裁牛肉麵、百吃不厭一口接一口的喜年來蛋捲禮盒、自己享用也能很暖心的沐浴鹽組、小女人必備的獨角獸小夜燈禮盒、儀式感滿分的精美馬克杯、流傳千年好滋味的千松冰棒禮盒與HWC環遊世界咖啡組。
「喔熊主題套房」的行銷業者包括台中日光溫泉度假酒店、中科大飯店、台中港酒店、成旅晶贊飯店、來來商旅、福爾摩沙草悟道酒店、綠宿行旅、芭蕾城市渡假旅店、余舍行旅及神木谷假期大飯店等10家飯店。
遊客最低2999元即可入住喔熊主題套房，每間旅宿前10組持2000元五倍券或國旅券訂房遊客可獲得加碼住房好禮，111年4月30日前持五倍券或國旅券入住「喔熊主題套房」的旅客，還有機會抽中總價值超過5萬元的台灣觀巴遊程與各家飯店好禮。