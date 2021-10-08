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全球能源危機山雨欲來　美今冬供電拉警報

▲當前能源危機已為歐洲與亞洲帶來供電短缺與限電，如今美國恐也難置身事外，今冬恐面臨電價大漲甚至供電不足。資料照。（圖／美聯社／達志影像）
▲當前能源危機已為歐洲與亞洲帶來供電短缺與限電，如今美國恐也難置身事外，今冬恐面臨電價大漲甚至供電不足。資料照。（圖／美聯社／達志影像）

中央社

2021-10-08 14:15:05

（中央社紐約8日綜合外電報導）當前能源危機已為歐洲與亞洲帶來供電短缺與限電，如今美國恐也難置身事外，今冬恐面臨電價大漲甚至供電不足。

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美國財經媒體指出，許多供電商已警告用戶今年冬天電價會暴漲，另有能源避險基金警告潛在的天然氣短缺。

經營全球煤炭營銷與物流的Xcoal Energy & Resources LLC公司執行長瑟瑞舍（Ernie Thrasher）表示，不少公用事業高層對他說，他們憂心今冬燃料短缺恐釀成停電或限電。瑟瑞舍雖沒說是那些單位，但說層面遍及全美各地。

全球經濟開始自COVID-19疫情復甦導致用電需求大增，引發天然氣短缺與價格飆漲，特別是在亞洲，導致公用事業使用更多煤炭，也造成世界煤炭供應短缺。美國公用事業也捨天然氣就煤炭，預料今年煤炭使用會增加23%。

天然氣與電力避險基金e360 Power投資策略長舒茲柏里（James Shrewsbury）表示，美國的天然氣足供支應正常冬天，但只要出現持續低溫，恐怕就會出現短缺，「如果今冬寒冷天氣拉長，會有麻煩」。

要求應對氣候變遷的呼聲越來越強烈，使供電商不願靠化石燃料增加供應量。現美國供電儲備正下滑，已不清楚美國礦業能否滿足日益增長的燃料需求。

包括杜克能源公司（Duke Energy Corp.）在內的一些供電商已警告消費者，今年冬天的電價會飛漲。

高盛集團（Goldman Sachs）能源研究部門負責人庫瓦林（Damien Courvalin）接受雅虎財經直播訪問時說：「當我們以嚴重低儲備量步入冬天，就有潛在危機，遇到嚴冬就能真正反映天然氣短缺的風險。」

「至於為何會走到這步田地，本質還是疫情以來，經濟疲軟、石油需求變少但用電需求暴增。用電出現結構性增加，供應面卻投資不足，感覺雖是眼下危機，但這不會在短期內解決。這種風險將在明年冬天再次出現。」（譯者：陳亦偉）1101008

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