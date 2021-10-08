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20元麵線糊哪裡買？北港特色早餐不加蛋15元

▲雲林不僅有15元麵線糊，網紅蔡阿嘎還介紹過10元佛心乾麵。（圖／嘎慶君遊台灣，2021.10.08）
▲雲林不僅有15元麵線糊，網紅蔡阿嘎還介紹過10元佛心乾麵。（圖／嘎慶君遊台灣，2021.10.08）

記者顏幸如/綜合報導

2021-10-08 14:54:16

主計長朱澤民昨答詢立委羅明才時，稱蚵仔麵線一碗20元，引起網友熱議，朱澤民今（8日）赴立院備詢前受訪時表示，他沒聽到「蚵仔」兩個字，以為只有「麵線」，ptt再度炸鍋。有網友說「這種價格只有彰化、雲林找得到吧！」其實雲林不只有15元麵線糊，網紅蔡阿嘎還介紹過北港的10元乾麵，大讚老闆超佛心。

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20元麵線糊話題延燒，雲林縣議員蔡岳儒今在臉書貼文：「20元麵線』在哪裡？ 雲林北港在地美食『北港麵線糊泡蛋』就賣20找不到20元麵線的朋友，趕快來北港吃銅板美食『北港麵線糊泡蛋』喔！」

沒錯！雲林北港知名的特色早餐麵線糊，行情價從15元起跳，每天早上6點開始營業。網友最推薦的3，分別是中秋路的70年老攤「老等油飯麵線糊」、2年前搬到朝天宮旁中正路的「阿豐油飯麵線糊」，以及益安路上由雙胞胎兄弟經營的「阿賢油飯担」。這3家的價格和料理方式類似，都是清麵線糊15元，若在滾燙的白麵線中加顆生雞蛋，用白麵線糊的熱度將雞蛋燙熟，一碗20元。
 

▲雲林北港的麵線糊是當地特色早餐，每碗15元起跳，圖為阿豐麵線糊。（圖／雲林縣議員蔡岳儒提供，2021.10.08）
▲雲林北港的麵線糊是當地特色早餐，每碗15元起跳，圖為阿豐麵線糊。（圖／雲林縣議員蔡岳儒提供，2021.10.08）
至於20元的下午茶麵線糊，在地網友大推光明路的「阿安鴨肉羹」，這家營業超過50年的小攤，第一代在北港牛墟挑擔販賣，後來在朝天宮前的光明路落腳。小小攤位只賣鴨肉羹（麵、米粉）和鴨骨麵線兩大主項，小攤沒有招牌，但只要在朝天宮前詢問當地人「鴨骨麵線的攤子在哪裡？」一定可以找到。

被許多美食部落客推薦的鴨骨麵線，原本只賣15元，近幾年漲到20元，老闆將鴨肉剝下來做鴨肉羹，剩下的鴨骨熬湯做鴨骨麵線，鴨子身上每一個部位都用到淋漓盡致，由於每天的鴨骨份量只夠熬一鍋麵線，通常下午三點就只剩鴨肉羹了。這碗白白的麵線很不起眼，但入口濃郁鮮甜，是很多遊子思念的家鄉味。

▲北港的鴨骨麵線原本15元，前兩年調漲至20元。（圖／google街景圖，2021.10.08）
▲北港的鴨骨麵線原本15元，前兩年調漲至20元。（圖／google街景圖，2021.10.08）
至於蔡阿嘎介紹的「10元佛心乾麵」是「北港肉粽財」，攤子位於北港益安路厚生路口，旁邊就是「阿賢油飯担」，老闆用父親傳授的滷汁加入大骨熬煮，澆在乾麵上，搭配豆芽菜，吃起來超鮮甜又涮嘴。

▲蔡阿嘎老婆二伯的娘家在北港，當地很多美食小吃附清湯不收錢。。（圖／嘎慶君遊台灣，2021.10.08）
▲蔡阿嘎老婆二伯的娘家在北港，當地很多美食小吃附清湯不收錢。。（圖／嘎慶君遊台灣，2021.10.08）

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