20元麵線糊哪裡買？北港特色早餐不加蛋15元

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沒錯！雲林北港知名的特色早餐麵線糊，行情價從15元起跳，每天早上6點開始營業。網友最推薦的3家，分別是中秋路的70年老攤「老等油飯麵線糊」、2年前搬到朝天宮旁中正路的「阿豐油飯麵線糊」，以及益安路上由雙胞胎兄弟經營的「阿賢油飯担」。這3家的價格和料理方式類似，都是清麵線糊15元，若在滾燙的白麵線中加顆生雞蛋，用白麵線糊的熱度將雞蛋燙熟，一碗20元。
至於20元的下午茶麵線糊，在地網友大推光明路的「阿安鴨肉羹」，這家營業超過50年的小攤，第一代在北港牛墟挑擔販賣，後來在朝天宮前的光明路落腳。小小攤位只賣鴨肉羹（麵、米粉）和鴨骨麵線兩大主項，小攤沒有招牌，但只要在朝天宮前詢問當地人「鴨骨麵線的攤子在哪裡？」一定可以找到。
被許多美食部落客推薦的鴨骨麵線，原本只賣15元，近幾年漲到20元，老闆將鴨肉剝下來做鴨肉羹，剩下的鴨骨熬湯做鴨骨麵線，鴨子身上每一個部位都用到淋漓盡致，由於每天的鴨骨份量只夠熬一鍋麵線，通常下午三點就只剩鴨肉羹了。這碗白白的麵線很不起眼，但入口濃郁鮮甜，是很多遊子思念的家鄉味。
至於蔡阿嘎介紹的「10元佛心乾麵」是「北港肉粽財」，攤子位於北港益安路厚生路口，旁邊就是「阿賢油飯担」，老闆用父親傳授的滷汁加入大骨熬煮，澆在乾麵上，搭配豆芽菜，吃起來超鮮甜又涮嘴。