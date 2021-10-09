誰殺了寶萊特？4歲童在家失蹤　10天後遺體憑空卡床邊

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寶萊特的父母認為，女兒很可能是遭闖入家中的賊人帶走，便報警處理，並張貼尋人啟事，到處尋找愛女，事件成了當地的頭條新聞，幾乎所有民眾都為在鏡頭前痛哭流涕的法拉夫婦著急；而且法拉夫婦是當地知名的房地產富商和律師，在政商界都有著舉足輕重的影響力，案件一下子就引起了警方的重視，社會總動員的尋找寶萊特。
然而，案件卻很快出現轉折，承辦警官發現，寶萊特房間裡的物品和門窗，都沒有被破壞和潛入的痕跡，社區裡的所有監視器，完全沒拍到寶萊特或任何可疑人士的身影，家中也從未接到勒贖的電話，加上對比法拉一家的證詞，有很多說不通的地方，令他們不禁懷疑，也許根本就沒有什麼綁匪，寶萊特的失蹤，很可能與法拉一家有關。
警方還發現，法拉家庭的其餘4個成人，似乎對彼此都不信任，保姆指控法拉夫婦聽到女兒消失時，神情淡定，彷彿並不在意此事；寶萊特的父親毛里西奧(Mauricio)則告訴警方，妻子莉澤特一直在撒謊，身為最後一個接觸到寶萊特的人，莉澤特的嫌疑是最大的；而莉澤特(Lizette)則向警方表示，如果不是外人綁架，屋裡的其他人都有嫌疑。
3月30日，墨西哥州檢察長對寶萊特的父母、姊姊和2個保姆發出了人身限制令，將他們帶到警局問完話後，又將他們安置在一家旅館，禁止他們自行移動；並於3月31日再次進入法拉夫婦的豪宅搜查，令人意想不到的是，寶萊特的遺體竟然被塞在床墊和床架的縫隙間，從遺體腐爛的程度來看，寶萊特已經死亡了3至5天。
自法拉夫婦通報女兒失蹤，到遺體被發現，包含警方、記者在內與事件相關的人員，在寶萊特的房間和整個住家，進行過多次詳細的蒐證、調查與盤問，這段期間，要說沒有任何人發現寶萊特的遺體就在床邊，幾乎是不可能的事，但若遺體不是一開始就在床尾，那到底是誰將寶萊特的遺體放到床邊？此外，驗屍結果也相當弔詭，內容提到失蹤10天的寶萊特，是因為鼻腔和胸部壓迫窒息而亡，身上沒有明顯的創傷或性侵痕跡、也沒有服用過藥物或毒物，只有左邊手肘和膝蓋有輕微的撞擊，在死亡前至少5個小時內還吃過東西，研判寶萊特是在床上移動時，意外掉進了床尾的縫隙，最後窒息而死，可這又會回歸到原始的疑點，即為何這麼多天過去，會沒半個人發現寶萊特的遺體。
案件的發展與驗屍報告令許多墨國民眾大感荒謬，紛紛疾呼一定要徹查，以免讓寶萊特無辜枉死，法拉一家也被正式逮捕。然而，礙於沒有進一步的證據可以直接證明寶萊特的死因，涉事的4名成人又都有不在場證明，幾天後便被釋放。同年5月，負責案件偵辦的總檢察長也在輿論的壓力下遞交了辭呈。
寶萊特事件是墨西哥警察史上最具爭議的案件之一，很多民眾始終無法接受警方的結論，認為一定是政商勾結，聯手隱藏寶萊特的死因，兇手不是寶萊特的保姆，就是她的父母，理由是夫妻倆在長期養育身心障礙兒童的過程中，心生厭倦，最終失手或故意殺害寶萊特，事後又買通當地的官員，自導自演了藏屍床尾的戲碼。
只不過，也有另一派民眾認為，以法拉夫婦的富裕程度，寶萊特的醫療和照顧費用，並不足以造成他們的負擔，2位保姆幾乎承擔了所有工作，要說寶萊特的父母因為照顧孩子身心俱疲而犯案，理由也不夠充分，整起案件仍存在意外的可能。2017年，隨著寶萊特的遺體，以不再能作為案件證據為由火化，留下的謎團恐怕永遠都難以釐清了。
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