作家H：人生無不散之筵席，正如沒有一段關係可海枯石爛

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在這段期間內，我沒有間斷地回覆著讀者的問題，並嘗試用不同的角度，去剖析或者解構我所看到的愛情真貌，企圖用最簡單的文字，來讓讀者們體會我多年來累積的經驗，期許可以帶給人們，或多或少有用的啟發！
我非常希望，我的這些努力，真的有幫助到一些人，真的有人從我的文章裡面獲得力量。
當然，在臉書的粉專也好，在生活中碰到的讀者也好。不管你們是從很久以前開始閱讀我的小說，愛上我編撰的故事，又或者是因為這些個兩性專欄，才知道我這個人，還是說從電視上，進而認識H，並且開始接觸我的文章，我都曾經在不同的時間點或地方，碰到有讀者告訴我：你的某篇文章，幫助過我……要知道，這樣的反饋，對於一個創作人來說，是一種極大的動力。
我心存感激，也心存責任。
這次，我想要分享關於「愛情」這件事情的終極看法。
那就是：愛情最終，也不過就是生活。而生活最終，也逃不過結束。
談愛情談到最後，只能說是一種人生哲學的層次。任何一段關係，都會有走到最後的時候，正因為人生當中唯一不會變的就是會一直改變。因此，當你心中知道「愛情」是有使用期限的，不管是人老了，誰先離開世間了，又或者只是因為一個第三者的曖昧，導致你們交往不到兩個月就分手了，這都只是時間早晚的問題而已。既然如此，又何必因為那些比較短的夭折愛情心傷或難過，因為最終，任何一段關係，都會結束。
《姊妹淘》專欄或許是我寫過為期最久的一個。就好像我交往了某個最長時間的女友，又或者是我認識了最久的一個人。對於彼此，除了祝福以及溫存這段過往的美好回憶之外，那就是期待另一段新的關係，或許會在不同的地方重新展開了！
祝福你們，我的姊妹淘們，我所有的讀者們，希望哪一天，我會在另外的專欄又或者透過不同的形態，繼續與你們分享人生以及感情。
當然，你們也可以直接來追蹤我的粉專，因為，我一直，會在那裡！
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