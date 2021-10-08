共機擾台頻破紀錄！民眾黨團：不能只是升高戰備、譴責

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張其祿表示，面對中共的消耗戰與政治作戰，不能只是不斷透過加高國防預算及升高軍備來處理，更應該不要被拖入「過度消耗」的陷阱，要運用談判及外交等多元戰術並進，找出有效解方，「惟智者為能以小事大。」
立委賴香伶表示，根據國防部報告，中共宣示2027年達成建軍百年目標，再加上領導階層日益獨裁的狀況下，恐加速對台動用武力；新任美印泰司令阿基里諾也指出中共對台灣的威脅，比大多數人想像更為嚴重；英國《經濟學人》更是以台海為「地球上最危險的地方」做為封面標題，這些說法並不是沒有依據。
賴香伶指出，除了軍事威脅，中共的侵略政策鋪天蓋地。在外交方面，原先外交部努力已久，終於能在南美洲蓋亞那設立具有官方地位的台灣辦公室，最後也因中國強力打壓，在24小時內翻盤；在人才教育方面，中國的「千人計畫」透過各種利誘的方式吸納台灣高階人才加入，據陸委會掌握資料，台灣至少有33位專家學者加入，未來台灣重要技術可能落入中國手中；在台灣農業出口也是，從今年初中國單方面禁止台灣鳳梨輸入，最近忽然宣布暫停進口台灣蓮霧與釋迦，對台灣農業造成偌大的衝擊，農產品一夕之間不知道要怎麼消化。
賴香伶表示，我國對中國的貿易依賴程度越來越高，從1997年出口中國佔我國出口比重僅23.7%，到蔡英文上任前的2015年達39%，蔡英文第一任期過去了，依賴程度不減反增，去年反而攀升到43.8%，而且年年攀升，對台灣來說是一大警訊，究竟是中國仰賴我國出口，還是我國仰賴中國進口，經濟部應該心裡有數。
民眾黨團呼籲，面對不斷高漲的國防準備及預算，劍拔弩張的態勢，政府必須告訴民眾有哪些代價與即將要面對衝擊，國民的態度很清楚，大多都不喜歡中共的脅迫與侵擾，但另一方面也非常討厭戰爭，並極力尋求避免戰爭，解決爭端的方式不是只有對抗，尤其在小國面對大國時，同時對中國的經濟貿易依存度極高的狀況下，更應有智慧的對策，而不是一直往火線裡拉。