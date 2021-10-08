接見法國參議院友台小組　游錫堃盼台法關係更深化

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游錫堃也說，感謝李察推動台法國會交流建制化。自2018年時任立法院長蘇嘉全訪問法國、進入國民議會；2019年羅致政特別去法國參加研討會；再到本次訪問團來訪，法國參議院視同與其他各國國會交流一樣的待遇來處理，可看出台法交流已建制化。
游錫堃還感謝友台小組無畏中共施壓訪台，並協助台灣提升防衛能力。我國防部與法國達梭公司9月13日簽署幻象戰機技術支援服務協議，協助台灣幻象戰機妥善率自60%提升到75%，將有助於台灣面對中共侵犯時的防衛能力。
游錫堃也說，感謝支持台灣參與國際組織工作之決議案，李察今年3月領銜30位國會議員提案，並且在5月6日以304票高票支持無異議通過，非常感謝其努力。
李察致詞時表示，他很感謝游錫堃及在場的大家撥冗接見及設宴款待，他對於此行可以跟台灣高層碰面及對話，深感榮幸。李察說，法國參議院之所以支持台灣參與國際組織，是因為台灣的民主及包含經濟、社會、文化、防疫等各面相，表現都相當出色，且本次主要成員為國會議員，議員與立委的正當性都來自民意，此行最重要是雙方進行交流，同時他邀請立法院的委員能在年底或明年初到法國國會參訪，深化彼此合作及友好關係。
游錫堃對此回應，立法院有成立台灣與法國國會友好協會，他會先請會長蔡適應先行規劃，待疫情趨緩後組團回訪法國。他也提到，法國對他幫助很大、而他也相當喜歡法國，曾兩次到過法國。
游錫堃也說，希望未來友台小組能支持駐台機構正名。歐洲議會的外委會於9月1日時通過「歐盟-台灣政治關係與合作」報告，其中建議歐盟駐台「歐洲經貿辦事處」正名為「歐盟駐台灣辦事處」；而我國駐法單位名稱仍是「駐法國台北代表處」，未來希望能加以正名。
游錫堃也感謝法國友台小組一直以來的努力，幫助台灣參與國際組織，希望未來持續支持台灣加入國際組織。