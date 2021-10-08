劉雨柔驚喜送名牌包　老公卻當眾飆罵「拿去退貨」

34歲的藝人劉雨柔2018年與格鬥選手黃育仁Jeff結婚，時常透過社群平台分享夫妻生活。不過劉雨柔近來卻在節目《聽媽媽的話》上，指控老公Jeff常常把浪漫的氛圍毀於一旦，表示曾替老公籌辦驚喜慶生會，送上名牌公事包當禮物，竟惹得他不高興，當眾人面前飆罵：「明天就拿去退掉！」而當初Jeff也是趁劉雨柔在家洗碗時，突然拿出戒指求婚，讓她對求婚儀式的想像瞬間破滅。
記者侯家瑜/綜合報導
2021-10-08 22:00:00
劉雨柔與Jeff步入婚姻3年，當主持人小禎問到夫妻間，曾做過讓自己最走心的事，劉雨柔坦言由於Jeff是運動員出身，又身為國家格鬥組織的執行長，常穿著比較休閒和幹部們開會，她擔心Jeff不夠體面，所以在生日時，買了一個名牌公事包當禮物，還串通所有人準備慶生。怎料Jeff一收到禮物，就當著眾人的面前翻臉：「你明天拿去退掉！」讓現場尷尬不已。Jeff難為情地解釋，因為當時劉雨柔已事業有成，是家喻戶曉的女明星，而自己默默無名，收入也相對較弱勢，收到名牌包的瞬間讓他不知所措，一方面不想成為雨柔的負擔，也心疼她一直為這段感情付出，為當時情緒失控感到抱歉。
雖然格鬥選手的外表給人陽剛、兇悍的印象，但Jeff自認是懂浪漫的男人，他分享最浪漫的事，是曾在一次比賽後，抓準發表感言的時間，真情流露地謝謝老婆不嫌棄自己窮，一路以來更給予許多陪伴與支持。當下在場邊的劉雨柔，感動地紅了眼眶，眼淚更是不自覺地一直落下，明明是溫馨的場合，Jeff卻又冒出一句：「所以可以證明，劉雨柔真的不是愛錢的女生！」也自認幽默表示，只是想向眾人稱讚自己的老婆不是愛慕虛榮的女生。