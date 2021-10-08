基本工資調漲5.21％至2萬5250元　勞動部：估194萬人受惠

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基本工资審議委員會於今（8）日召開第36次會議，經勞、資、學、政各方委員討論，獲致結論111年1月日起，每月基本工資由新台幣，2.4萬元調整至2萬5250元，調升1250元，調幅約為5.21％；每小時基本工資則比照每月基本工資之調幅，由160元調整至168元；調整案將由勞動部陳報行政院核定。
勞動部部長許銘春表示，感謝今日委員出席議，共同關心基層勞工權益。近幾年來，委員會的委員們，就相關指標數據及當前經濟社會情勢，彼此充分交換意見、理性討論，奠定良好的對話基礎，也讓基本工資審議機制更加和諧合宜。
許銘春進一步表示，本次會議，勞方委員認為，今（110）年經濟成長率預測上修至5.88％，成長果實應由勞資共享，去（109）年考量疫情因素，僅微幅調整，勞工已共體時艱，應一併反映去年未調整的幅度；資方代表則表達，由於疫情影響，對於商業、服務業及中小企業的衝擊較大，應予以特別考量，若調漲基本工資，僅能微幅調整；學者代表建議參考過往經驗，為維持勞工基本生活所需，消費者物價指數年增率應全數反映，經濟成長率的表現，其經濟果實亦應適度與勞工分享；政府代表除表達基本工資應作適當調整之意見外，也允諾對疫情受創嚴重之產業，提供配套措施。
許銘春指出，經多階段充分交換意見，綜合考量整體社會經濟情勢，包括消費者物價指數及國內經濟成長率等經社數據，始獲致結論；本次每月基本工資調升至25250元後，预估約有19.28萬名勞工受惠；至於每小時基本工資調升至168元，预估約有51.11萬名勞工受惠。
許銘春強調，自總統蔡英文上任以來，每年檢討基本工資且逐年調漲，基本工資月薪連同本次會議結論，將有6次調整，由上任前的2萬8元提升到2萬5250元元，調幅約達26.2％；時薪調整7次，由原來的120元將提升到168元，調幅共達40％政府照顧基層勞工的決心，堅定不移。也特別感謝雇主團體願意釋出善意，共同維護基層勞工生活所需，對於所提配套措施的建議，政府將妥為研議，以協助受疫情衝擊的產業，度過難關，並期待本次調整，帶動內需消費的正向成長。
許銘春說道，該歷經4小時的充分討論，會議中進行相當順利，勞資雙方都能同理雙方立場；至於為何提升幅度為5.21％，是以明年經濟成長率預測為5.88％，考量到勞資雙方要共享成長果實，因此除與2後，再加上消費者物價指數CPI，算下來約是5.21％的調幅，至於時薪方面，則是有四捨五入，因此調為168元。
至於相關配套措施，許銘春強調，具體措施下禮拜將與經濟部進行研議，也會邀請商總、中小企業的委員，一起來了解產業界的具體看法，預計10月底後，就會有完整的配套措施出爐；另針對月薪補貼，會針對受影響的產業做相關協助，例如服務業有的是用月薪、時薪，不同的配套都會斟酌來協助。
另在家事移工部分，許銘春稱，目前不管本國籍或外國籍的家事勞工，都不適用於基本工資，主要是因為這些勞工大部分是服務於弱勢家庭，其中很多家庭是沒有生產能力；當然家事移工來台灣照顧長輩，他們的薪資也要有所考量，在歷年來都是透過契約來規劃基本薪資，目前是約為1.7萬；對此，有些移工的母國有反應要做出調整，未來會透過與移工來源國的雙邊會談，再做相關討論。
此外，針對月薪調升的受惠人數及雇主成本，勞動部估計，約有 194.28 萬名勞工受惠，其中本國勞工 146.74 萬人、移工 47.54 萬人，預計每年勞、資及政府分別增加約 11.65 億元、173.75 億元、10.1 億元，合計約增加 195.5 億元；時薪部分，約有 51.11 萬名本國勞工受惠， 預計每年勞、資及政府分別增加約 3.69 億元、60.27 億 元、3.58 億元，合計約增加 67.54 億元。