示範花五倍券賺高雄券　陳其邁：多開多賺

高雄市政府日前推出「高雄開就賺振興方案」，「高雄券」今（8）日搭配紙本振興五倍券開跑正式上線，高雄市長陳其邁也在高雄券發放首日到餐飲店家使用振興券消費，示範如何賺高雄券，高雄市長陳其邁強調，第一波準備5億元的預算，但「市長不怕大家花、隨時加碼」。
記者鄭婷襄／高雄報導
2021-10-08 16:07:58
高雄市長陳其邁說「沒開沒賺、少開少賺、多開多賺、瘋開就瘋賺」，「賺高雄券」最簡單的方式就是「開就對了」，開就會賺，針對民眾不斷敲碗加碼，陳其邁強調，市府已經準備好5億元的預算等大家來賺，不論是百貨、餐飲、旅宿、商圈、夜市，都歡迎大家來消費。
陳其邁也承諾，市府該加碼就會加碼，「不怕你來消費，買越多、賺越多」，10萬張高雄券若是不夠一定會再加碼，至於「日月抽」的活動，「天天抽、月月抽，抽到你神經衰弱」，先消費先中獎，不要怕花錢，在這時候，花錢就是在幫助別人，但花錢時也別忘記防疫。
經發廖泰翔表示，無論何種消費方式，只要消費滿200元就可上網「日月抽」登錄發票參加抽獎，日日抽iPhone13、周周抽光陽電動機車和Bose音響、月月抽Tesla和PS5，並將於10月10日上午10:10分抽出第一支iPhone13、在11月1日抽出第一輛Tesla，歡迎大家都來高雄花錢。