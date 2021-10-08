藍營女戰神陳玉珍總質詢送朱澤民金門麵線 舌戰蘇貞昌
行政院主計長朱澤民日前回應立委詢問一碗蚵仔麵線多少錢時，回答20元，挨批不知物價飛漲；國民黨立委陳玉珍今（8）日總質詢時說，她一直在想一碗要怎麼20元，想到麵線是金門特產，所以他要送主計長一包，可以煮6碗，主計長自己煮的話，一定一碗可以20元內；朱澤民則說，他知道馬家麵線很有名，主計處是調查整體物價指數，不是單一的物價調整。
記者余祥／台北報導
2021-10-08 16:08:52｜2021-10-08 16:13:43
陳玉珍隨後請行政院長蘇貞昌上台備詢，但蘇貞昌都沒有動作，陳玉珍連講了多次「請院長」，等蘇上台後，陳又酸蘇說「摸了很久才上台」，蘇貞昌回嗆說，主席沒有裁示他不上台，不是陳玉珍叫他就要上台。
陳玉珍隨後又恭喜蘇貞昌度過逼宮危機，蘇貞昌則說，他沒有被逼宮，反倒是陳玉珍總是跳上桌子，陳又回嗆說，她是為國為民，不像蘇貞昌施政報告才22秒。
陳玉珍表示，蘇貞昌面對國會議員還這麼強勢，實在是跟蔡總統說的謙卑、謙卑再謙卑離得太遠；蘇回嗆，人家尊重一分、他會還他三分。
當陳玉珍詢問台灣疫苗施打不良率的狀況，衛福部長陳時中上台備詢，蘇貞昌搶答，陳又開始跟蘇貞昌吵架，陳說，這是專業的問題，如果蘇貞昌不懂，那就站著聽專業意見；蘇則嗆說，不要一下說人不懂、又說別人瞎說，不要評論，只會暴露妳的學問很少；陳玉珍向主席抗議，要求蘇貞昌不要占用質詢時間，還要蘇貞昌閉嘴；蘇則回嗆說，也不要用閉嘴這種話。