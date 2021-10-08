基本工資調漲5.21% 工總：GDP都「虛胖」、全面反對！
針對基本工資審議結果，將由2.4萬升至2萬5250元，調幅約為5.21%，時薪由160元調至168元。為此，中華民國全國工業總會常務理事何語今（8）日表示「全面反對！」。首先是明年疫情如何還未知，再來是政府算的GDP其實是「虛胖的」，即便產業界有些公司營收成長，但獲利卻是下滑的。更直言調薪幅度硬是要勝過韓國的5.1%，有點太過刻意。
記者許家禎/台北報導
2021-10-08 16:15:31
基本工資審議委員會於今（8）日召開第36次會議，經勞、資、學、政各方委員討論，獲致結論111年1月日起，每月基本工資由新台幣，2.4萬元調整至2萬5250元，調升1250元，調幅約為5.21%；每小時基本工資則比照每月基本工資之調幅，由160元調整至168元；調整案將由勞動部陳報行政院核定。
真對基本工資調漲，工總常務理事何語指出，「產業界全面反對」！首先是明年疫情怎麼樣還未知。第二是政府說的今年經濟成長率GDP極有可能超過6%，這算法其實是「虛胖」的。因為不僅把今年6400億元的紓困金額、軍購案2300多億，甚至連中央買疫苗、民間（台積電、鴻海永齡、慈濟）捐贈疫苗的費用、土地交易也通通算進去。
「請問買飛(軍)機、買疫苗跟買土地，對生產力有幫助嗎？」何語進一步說，沒錯，政府的紓困專案會刺激民間消費，但刺激消費是未來式，目前都還沒有顯現出來，未來也還不知道，怎麼會通通算進去呢？
何語指出，工總調查200家受訪企業，其中僅有35家企業呈現營收、獲利皆成長。另外，即使有部分公司營收成長，像是鋼鐵、石化與電機電子產業，但獲利相較往年也是衰退很多，算算整體有93%受訪業者，僅能接受3%調幅。他也說，如今政府定調調幅5.21%，有硬是要勝過韓國5.1%的感覺，有點太過刻意要彰顯政績了。