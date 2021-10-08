COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • 四方報

國慶連假防毒趴　中警聯合旅宿業者反毒

▲國慶連假防毒趴，中警四分局指導旅宿業者如何辨認毒趴族群，並適時通報警方查緝(圖/記者鄧力軍翻攝)
▲國慶連假防毒趴，中警四分局指導旅宿業者如何辨認毒趴族群，並適時通報警方查緝(圖/記者鄧力軍翻攝)

記者鄧力軍/台中報導

2021-10-08 16:52:27

國內COVID-19疫情趨緩，中央宣布逐漸鬆綁各項管制措施，為迎接即將來臨的國慶連假出遊人潮，臺中市政府警察局第四分局南屯派出所至轄內豐邑MOXY飯店向員工進行毒品防治宣導，讓從業人員了解相關法律規定、如何處理及通報場所內之毒品事件，透過旅宿業者全力配合執行毒品防制措施，建立主動通報管道，共同提供顧客安全、乾淨的住宿空間。

我是廣告 請繼續往下閱讀

立法院於106年5月24日通過毒品危害防制條例第31條之1的修正案，規定特定營業場所必須張貼防毒資訊，發現疑似施用或持有毒品時要通報警察機關處理等義務，未遵守這些義務且經通知後未改善者，可以裁處罰鍰；情節重大者，並得令一定期間內停業或勒令歇業。


為協助旅宿業者了解相關通報流程，副所長周明勳藉由近期時事案例分享，彙整出旅宿業毒品轟趴徵候樣態，更利用毒品範本呈現新興毒品種類，提升業者辨識及防毒知能，並了解毒品對於社會之危害及對於商譽損害，希冀業者能主動積極與警察站在反毒的行列，宣示共同反毒之決心。


※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
少一份毒品，多一分健康；吸毒一時，終身危害。
※ 戒毒諮詢專線：0800-770-885(0800-請請您-幫幫我)
※ 安心專線：1925
※ 張老師專線：1980
※ 生命線專線：1995
 
副所長周明勳呼籲，為落實反毒作為，需要全體業者一起努力，藉由公私協力，一起聯防，反毒才會做得好。透過警方與旅宿業者緊密合作，有效防止毒品進入，營造更安全、乾淨之旅宿場所。

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

政院規劃振興五倍券政策，您認為要免費發放還是拿出一千元換購？

免費發放
自付一千
93.64%6.36%
2021-08-13-2021-08-16
您認為陳柏惟應該被罷免嗎？

您認為陳柏惟應該被罷免嗎？

繼續作答
請問您最會被什麼樣的原因，吸引消費購買呢?

請問您最會被什麼樣的原因，吸引消費購買呢?

繼續作答
即時
推薦閱讀