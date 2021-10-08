國慶連假防毒趴　中警聯合旅宿業者反毒

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立法院於106年5月24日通過毒品危害防制條例第31條之1的修正案，規定特定營業場所必須張貼防毒資訊，發現疑似施用或持有毒品時要通報警察機關處理等義務，未遵守這些義務且經通知後未改善者，可以裁處罰鍰；情節重大者，並得令一定期間內停業或勒令歇業。
為協助旅宿業者了解相關通報流程，副所長周明勳藉由近期時事案例分享，彙整出旅宿業毒品轟趴徵候樣態，更利用毒品範本呈現新興毒品種類，提升業者辨識及防毒知能，並了解毒品對於社會之危害及對於商譽損害，希冀業者能主動積極與警察站在反毒的行列，宣示共同反毒之決心。
副所長周明勳呼籲，為落實反毒作為，需要全體業者一起努力，藉由公私協力，一起聯防，反毒才會做得好。透過警方與旅宿業者緊密合作，有效防止毒品進入，營造更安全、乾淨之旅宿場所。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
少一份毒品，多一分健康；吸毒一時，終身危害。
※ 戒毒諮詢專線：0800-770-885(0800-請請您-幫幫我)
※ 安心專線：1925
※ 張老師專線：1980
※ 生命線專線：1995
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