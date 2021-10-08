獨／經紀人還原拍片始末！勸龍龍「不要只顧自己感受」

脫口秀界的「龍K之亂」，在娛樂圈掀起波瀾，昨（7）日劇情大逆轉，原本力挺龍龍的經紀人「康姊」，宣布終止雙方合約，旗下藝人鄭家純（雞排妹）出面直播，上演「深夜屠龍記」，吸引逾6萬人觀看。經過一夜沉靜，康姊接受《NOWnews新聞》訪問，表示不後悔簽了龍龍，針對外界批評龍龍雙標、是雙面人，她以一個曾共事過的經紀人身分來說，「龍龍只顧及自己的感受，若想與社會和群體共生，不能只把自己的感受放得這麼重要」。





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康姊說，7月接手經紀事務，心疼龍龍被言語霸凌，才會協助她上媒體發聲，初衷就是「終止職場霸凌」，不要讓性羞辱污染脫口秀界，針對老K脫稿演出，博恩公開認錯道歉後，就已達成訴求，不該鑽牛角尖，多次要龍龍收手，不要再跟他人開戰，「這些小情小愛，小打小鬧，是脫口秀圈子的事，不應該占用社會資源」，但龍龍心結難解，屢次挑起戰火，把整個經紀公司拖下水。





經紀人重述整個事件，當初龍龍提出霸凌一事，曾有道歉信、座談會的選擇，與博恩溝通後，延宕一個禮拜無回應，她認真詢問龍龍的想法，龍龍堅持要跟媒體爆料，這個途徑風險大，就像鄭家純當初敢指控翁立友性騷擾，一人力挽狂瀾，承受外界批評，後續花費鉅資辦 《38號樹洞》信件展，讓整個事件轉化為社會一股溫暖力量，能有這樣的魄力，才能站出來發聲。





龍龍冀求媒體影響力，卻誤把社會資源變成她個人戰場，讓全公司為了她疲於奔命，康姊說，霸凌事件爆發後，為了達到龍龍的訴求，擬稿、拍影片、剪輯，甚至被網友、龍粉攻擊，全公司沒有人喊苦喊累，龍龍卻反覆執著對方腳本或言詞上的2、3個字繞不出來，最後又坦承「自己記錯了」，老K根本沒提前男友，龍龍事後堅稱影片是「澄清說明」，不是道歉聲明，對於經紀人和工作人員的付出，竟沒有一句心疼或道歉。





▲老K（左圖）與龍龍霸凌疑雲延燒數日，發展高潮迭起。（圖／老K、龍龍臉書）

經紀人還原龍龍拍攝影片過程，當天早上約9點碰面，龍龍直到10點才姍姍來遲，光順腳本就花了3個小時，同事一直告訴她不要哭，不要用眼淚模糊焦點，龍龍卻化身導演角色，不但自己CUE時間拍攝，還展現想哭就哭、收放自如的演技，讓旁人看到傻眼，期間遇用餐時間，她還點外賣UBEREATS獨自享用，躺著跟大家說話，錄了一整天結束後，歡快地去找朋友慶生，留下疲憊無言的同事。





當天原本也入鏡的康姊，為此事一夜未闔眼，感覺影片偏離初衷，曾引薦龍龍的鄭家純，自責讓相識近10年的經紀人受委屈，坦言看到這一幕「我的心都快碎了」，康姊也忍不住哭了。昨晚的屠龍之夜，是鄭家純實在看不下去，才決定跳出來揭穿真相。直播結束後，龍龍傳訊息給經紀人，表示「康姊謝謝這兩個月的照顧，很遺憾沒辦法再繼續合作，最近辛苦你了，祝福彼此越來越好」，言談中依然沒有歉意。





從發聲力挺到揮淚屠龍，被問是否後悔簽了她？康姊說不後悔，若在這場鬧劇裡，能讓大家重視到職場霸凌，就算是值得，她仍讚許龍龍在這麼多優秀脫口秀女演員中脫穎而出，肯定其努力、用心，在演藝圈大有可為。原本幫龍龍談好的代言邀約或業配合作，會視廠商決定安排，完成後續程序，盡好經紀人的責任。





康姊透露，曾誤解她在幕後操作炒新聞，還致電攻擊的脫口秀粉絲，經過昨晚直播後傳訊息道歉，「您真的辛苦了，謝謝您的善良跟正義，但是下次真的要記得不要被利用了」，算是給了她遲來的正義。



