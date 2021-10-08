超強週年慶！夢時代超高回饋　還有振興加碼怎麼買都划算

我是廣告 請繼續往下閱讀
百貨週年慶往往是民眾囤貨美妝保養品的絕佳時機，夢時代超強週年慶集結美妝、香氛品牌，共推出近百款南部限定特惠組，凡於10月17日前，持icash Pay或icash2.0指定美妝消費滿6000元贈1300元，買越多越划算。此外，南北百貨再次聯手16大美妝品牌同步推出27組獨家限定優惠，折扣最低45折起，其中還有9款「買一送多」瘋搶組合。
而3C用品則推出購買指定3C商品單筆滿5000元送300元，刷華南夢時代聯名卡再加贈100元，同時，還獻出年度超強聯名卡滿額回饋，依據不同消費門檻，分別回饋4至6%的刷卡金，最高回饋7000元，趁此時購入心中的夢幻3C用品相當超值划算。
超強週年慶另一吸睛亮點是「超級夢想計畫」滿額抽獎活動，消費累計滿3000元即可參加，將抽出18位幸運兒，送出總價值近佰萬元的精選好禮，其中最大獎為市值逾70萬元的HYUNDAI小休旅「Venue GLC1.6限定版」。
而每檔備受矚目的會員來店禮，今年則與北歐繪本主角「MOOMIN」合作，以日常居家為主題，推出3波段高CP值的溫馨實用限量好物，分別為抱枕毛毯組、硅藻土軟式地墊及多功能摺疊桌。
夢時代表示，民眾期盼已久的五倍券及高雄券即將上路，自10月8日起，凡持紙本五倍券參加夢時代「振興總動員」活動，即可以5000元換購7000元優惠券，其中優惠券組合包含6000元的電子特別券及1000元的滿仟抵佰電子優惠券。此外，也有3000元換購4000元，及1000元換購1200元的門檻選擇，將紙本五倍券放大加碼更優惠，皆為限量兌換。
五倍券與高雄券上路時間，正值夢時代週年慶，持紙本五倍券，於夢時代指定消費累計滿5000元即可獲得1000元限量高雄券；民眾持1000元高雄券，可再換購限量1200元優惠券，包含1100元電子特別券及100元滿仟抵佰電子優惠券；若是搭配夢時代振興總動員活動中，5000元換購7000元優惠券之方案，最高可獲得8200元之優惠券。在夢時代為期21日的週年慶，讓民眾可更加靈活運用各種支付方式，不僅逛得開心滿意，更買得超值歡喜！