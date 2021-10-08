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橘子9月營收9.8億、年增35%　10月迎五倍券消費潮

▲橘子集團今（8）日公告9月份自結合併營收9.8億元，年增35%。展望10月，迎接振興五倍券消費潮。（圖／NOWnews資料照片）
▲橘子集團今（8）日公告9月份自結合併營收9.8億元，年增35%。展望10月，迎接振興五倍券消費潮。（圖／NOWnews資料照片）

記者許家禎/台北報導

2021-10-08 16:59:10

橘子集團今（8）日公告9月份自結合併營收9.8億元，年增35%，主要受惠於主力產品表現持穩；月減15%，主要是《新楓之谷》上月暑假旺季基期較高。累計1~9月自結合併營收達90.6億元，年增9%，主係《新楓之谷》今年的營運效益再加上新作挹注，為集團營運動能增溫。

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回顧9月，遊戲事業於月初推出大型新職業改版活動，帶動港澳市場成長及GASH樂點消費總額較去年同期提升393%、交易金額成長42%。橘子支付因學費繳交與五倍券綁定刺激，交易筆數較去年成長324%、新會員數為47%。

展望10月，橘子集團指出，多款遊戲陸續釋出改版活動。另外，因應10月8日起振興五倍券的消費潮，橘子支付與有閑娛樂電商將推出消費滿額回饋及折扣券等優惠。

振興五倍券已開放數位綁定，橘子集團鼓勵消費者綁定橘子支付，推出數位券綁定加碼大方送，消費者只要將五倍券綁定橘子支付、完成登錄，筆筆消費將有10%零用金回饋。

使用五倍券綁定橘子支付，並於有閑娛樂電商消費精選ACG、家電、美食券等全站熱門商品，可再疊加全館滿5,000折1,200好康與免運券等，有閒更加碼總價值超過百萬元優惠券，消費還能再抽iPhone13。


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