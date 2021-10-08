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第二劑莫德納來了！北市11日起開放68歲以上長者網路預約

▲台北市政府8日公布長者預約第二劑莫德納疫苗的相關措施與時間。（圖／台北市政府提供）
▲台北市政府8日公布長者預約第二劑莫德納疫苗的相關措施與時間。（圖／台北市政府提供）

記者丁上程／台北報導

2021-10-08 17:04:57

隨著莫德納疫苗即將抵台，台北市政府在今（8）日下午的記者會上，也公布即將在11日開放莫德納疫苗預約。台北市副市長蔡炳坤表示，目前僅開放於8月4日前施打第一劑莫德納疫苗的68歲以上長者，施打第二劑莫德納疫苗，只要是設籍於台北市，或是未設籍但於北市施打第一劑的長者，都可以透過北市府的疫苗預約平台進行預約施打疫苗。

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蔡炳坤表示，由於莫德納疫苗即將抵台，台北市政府方面也提前宣布疫苗開放預約的時間，從11日上午9時起至12日中午12時為止，為期一天半的時間鍋民眾進行預約。只要是在8月4日之前有施打過第一劑莫德納疫苗的68歲以上長者，只要是在台北市施打第一劑，都可以在預約時間內上網登記。

此外，中央的疫苗預約系統，將在11日開放12歲至22歲、45歲以上以及18歲以上的第九類對象預約施打第一劑BNT疫苗。12日也將開放符合資格的民眾預約施打第二劑AZ疫苗。蔡炳坤也預告，北市方面為了避免民眾混淆，將實施接種分流，15日至18日施打BNT疫苗，19日至21日施打AZ疫苗，以免民眾及醫療院所接種錯誤。

▲由於同一時間「中央」的疫苗預約系統也同時開放BNT疫苗及AZ疫苗預約，北市府方面也製圖提醒民眾不要搞混。（圖／台北市政府提供）
▲由於同一時間「中央」的疫苗預約系統也同時開放BNT疫苗及AZ疫苗預約，北市府方面也製圖提醒民眾不要搞混。（圖／台北市政府提供）
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因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 


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