鍾佳濱談對新二代、外配觀點　「能同理新住民心境」

近期立法院財政委員會舉行新會期首次業務報告，召集委員鍾佳濱在會上質詢金管會主委黃天牧時，提問：「中華郵政ATM也應該要來提升。您覺得未來ATM是不是應該增加給新住民友善的語言介面？」讓黃天牧公開承諾：會努力推動ATM增設新住民語言，並且把新住民的語言需求納入金管會評鑑金融機構推動普惠金融的衡量指標。四方報團隊訪問對新住民權益關切的立委鍾佳濱，好奇他對新住民族群的觀點。





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「我相信移民往往是成長很大的動力，成熟國家需要移民，台灣應該給移民和移工更友善的環境，吸引更多東南亞人才來台灣。」訪談上，鍾佳濱說，他更進一步指出他對外配和新二代的看法。「在台灣，其實現階段勞動階層越來越難找到適婚女性對象，適婚女性有學業和人生規劃，和傳統社會不同。因此勞動階層可能放眼尋找外籍配偶，然而外籍配偶來台後，卻容易受到歧視，且生的小孩還容易被偏見影響，讓人以為他們學業表現會不差，其實真的未必。」





鍾佳濱指出外配教育子女方面也是投注很多時間和心力，有次前往屏東當地國小，運動會上出席的長輩，越來越多外籍配偶，甚至比台灣父母還多。外籍配偶來台灣後專心顧小孩，讓小孩得到的陪伴多，表現往往亮眼，他相信十年內新二代會有更好的表現。「我對新二代期望很高，也很鼓勵新住民回鄉。為什麼呢？因為他們在台灣長大，受到良好對待的話，回到爸爸或媽媽的母國，會是很好的國民外交。」





本身有很多海外經驗的鍾佳濱立委表示，能理解身在異國，漂泊不定又初來乍到的移民心情，同時他提及自己外省人的身份，笑稱從小到大他也因此而受到父親的『激勵』。「我父親在我小時候都會跟我說，家裡沒田也沒地，你要努力上進好好讀書。我想這份心情跟新二代是有幾分相似的，新二代可能也會擔心未來，而更用功，因此往往有更卓越的表現。」他也提到長大後家中有印尼外籍看護照顧老一輩，雖然現在這名看護已退休回印尼，不過他近期跟她聊天，她說自己去過香港和杜拜，最後來到台灣，轉換過幾個雇主，但大部份的台灣雇主對她比較好。「但也期待未來有更好的環境，好跟日本、韓國等缺工的國家競爭人才。」





在質詢時，鍾佳濱曾引述聯合報系願景工程今年6月26日的報導，提到台灣的新住民人口已經超過57萬人，輔大社會系副教授吳宗昇估計處於貧困者一、二十萬人跑不掉，其中多數為越南文與印尼文的使用者；有鑑中華郵政的ATM遍布全台，連偏鄉都有，建議鼓勵郵局帶頭增設，讓新住民的權益問題能夠被大眾看見。而屏東縣好好婦女權益發展協會所做的假日市集和新住民藝文推廣及社造參與計畫新住民合作方案，也會為新住民爭取權利，這一點讓鍾佳濱大為肯定。





正逢國慶，當問到他認為移工、新住民和新二代要怎麼看待台灣國慶時，鍾佳濱提到有些國家的國慶日可能是國王生日，有些國家的國慶日是獨立紀念日，而台灣的國慶日可以看作「中華民國的生日」，就像國家的生日派對一樣，一起祝福中華民國生日快樂。



