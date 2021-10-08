安養機構驚爆疑虐待住民 高市府：啟動調查若違法將開罰
高雄市小港區一家安養機構近日傳出疑似虐待老人事件，兩名外籍照護員抓著一名阿嬤的頭搖晃自拍，1人站在阿嬤身後捏著阿嬤的耳朵、扶著雙側臉頰猛晃，而另一人則不斷地伸手摸阿嬤的臉，甚到捏阿嬤鼻子，可憐的阿嬤不開心又抵抗不了，高市社會局副局長葉玉如今（8）日表示，社會局會派員到去機構調查，若有違反老人福利法，有虐待或不當照顧，依法可處3萬以上15萬元以下罰鍰。
記者郭凱杰／高雄報導
2021-10-08 18:01:14
臉書粉專爆料公社裡「流傳一段段長達1分36秒的影片引發網路一片韃伐，兩名安養機構的女照護員抓著一名阿嬤的頭搖晃，而且還抬下巴、捏鼻子動作，阿嬤只能消極反抗，身邊照護員笑得很開心。
高市社會局表示，依據安養機構的說法是照護員要逗長輩開心才有這些舉動，但從影片內容來看，長輩也沒有感到開心，確實有不妥之處，今天下午會派員調查，若違法會依法開罰。
高市社會局也指出，這段影片應該是前(6)日所拍攝，從畫面來看對老人照顧其實不太適當，依該機構的說法，因為老人家不開心，照顧人員想要逗長輩開心才會PO影片，有關實際的照顧情況與家屬看法，今天下午派員會去機構調查，若有違反老人福利法，有虐待或不當照顧，依法可處3萬以上15萬元以下罰鍰，機構照顧人還是要貼心，顧及長輩心情。
社會局也說，遭指控機構過去沒有開罰紀錄，長輩看起來不舒服、也不開心，這部分會介入調查；家屬有反映衛生不佳部分，社會局對機構管理有定期稽查，會聯合衛生與公共安全稽查，下午會進一步確認。