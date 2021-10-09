COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • 四方報

《處男》赤楚衛二、町田啓太再合作！一起當超級有錢人

▲赤楚衛二（左三）、町田啓太（右三）繼《如果30歲還是處男，似乎就能成為魔法師》再合作。（圖／friDay影音）
▲赤楚衛二（左三）、町田啓太（右三）繼《如果30歲還是處男，似乎就能成為魔法師》再合作。（圖／friDay影音）

記者陳雅蘭/綜合報導

2021-10-09 09:00:00

日劇《SUPER RICH》由江口德子、赤楚衛二、町田啓太演出，這也是江口德子首度躍上黃金時段擔任主演，她表示看完第一集劇本後，興奮大喊：「想趕快看到後面的故事！」對於要跟人氣王赤楚衛二合作，江口德子讚他是溫柔、能讓人放鬆心情聊天的男孩。

我是廣告 請繼續往下閱讀
赤楚衛二自演完《如果30歲還是處男，似乎就能成為魔法師》後人氣三級跳，這次演出《SUPER RICH》，他認為要詮釋家境貧苦、面對許多不公平事情的「春野優」，是個全新的挑戰，對於力爭上游是他感到困難的地方。

飾演祕書的町田啓太，對於能再度和赤楚衛二合作感到開心，兩人在彩排時還互相打氣，被問到何時會感覺「SUPER RICH」，町田啓太笑說：「可以心無旁騖的好好睡上一覺，就是我感到最『富有』的瞬間。」他希望觀眾能透過這部作品，發現更多幸福的模樣。

▲町田啓太（左起）、江口德子、赤楚衛二是《SUPER RICH》主要演員。（圖／SUPER RICH Twitter）
▲町田啓太（左起）、江口德子、赤楚衛二是《SUPER RICH》主要演員。（圖／SUPER RICH Twitter）
大咖女星松嶋菜菜子，將飾演江口德子前公司的主管，在江口德子獨立創業後，她對她是時而嚴厲指導、時而做個傾聽者的角色，追尋屬於自己的幸福模樣，就等於SUPER RICH。對於兩人首度合作的感想，松嶋菜菜子大讚江口德子是個相當可愛的人。《SUPER RICH》10月15日起，每週五在friDay影音播出。

▲《SUPER RICH》本月15日開播。（圖／SUPER RICH Twitter）
▲《SUPER RICH》本月15日開播。（圖／SUPER RICH Twitter）
關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

政院規劃振興五倍券政策，您認為要免費發放還是拿出一千元換購？

免費發放
自付一千
93.64%6.36%
2021-08-13-2021-08-16
請問您最會被什麼樣的原因，吸引消費購買呢?

請問您最會被什麼樣的原因，吸引消費購買呢?

繼續作答
即時
推薦閱讀