《處男》赤楚衛二、町田啓太再合作！一起當超級有錢人
日劇《SUPER RICH》由江口德子、赤楚衛二、町田啓太演出，這也是江口德子首度躍上黃金時段擔任主演，她表示看完第一集劇本後，興奮大喊：「想趕快看到後面的故事！」對於要跟人氣王赤楚衛二合作，江口德子讚他是溫柔、能讓人放鬆心情聊天的男孩。
記者陳雅蘭/綜合報導
2021-10-09 09:00:00
赤楚衛二自演完《如果30歲還是處男，似乎就能成為魔法師》後人氣三級跳，這次演出《SUPER RICH》，他認為要詮釋家境貧苦、面對許多不公平事情的「春野優」，是個全新的挑戰，對於力爭上游是他感到困難的地方。
飾演祕書的町田啓太，對於能再度和赤楚衛二合作感到開心，兩人在彩排時還互相打氣，被問到何時會感覺「SUPER RICH」，町田啓太笑說：「可以心無旁騖的好好睡上一覺，就是我感到最『富有』的瞬間。」他希望觀眾能透過這部作品，發現更多幸福的模樣。
大咖女星松嶋菜菜子，將飾演江口德子前公司的主管，在江口德子獨立創業後，她對她是時而嚴厲指導、時而做個傾聽者的角色，追尋屬於自己的幸福模樣，就等於SUPER RICH。對於兩人首度合作的感想，松嶋菜菜子大讚江口德子是個相當可愛的人。《SUPER RICH》10月15日起，每週五在friDay影音播出。