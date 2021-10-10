想跟舊愛破鏡重圓？請先捫心自問5道「復合感情提問」！

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想要跟前任重新復合，首先得先去確認，之前雙方的歧見與不合是否還在？導致前段關係分開的問題，是否仍無法面對處理？如果無法消除這些障礙，哪怕再復合，短時間內鴕鳥心態視之不見，它們終究有天會再浮上檯面影響你們的感情。
#想復合是一時寂寞，還是真的還愛對方？
許多想回頭找舊情人的人，時常不是因為內心真的還深愛著舊愛，對他多念念不忘。有時，純粹只是一時孤單寂寞氾濫，又一時間尋不著新對象取暖，加上前任還對你存在依戀，便就此挾著對方仍喜歡著自己，圖個方便快速吃起回頭草。然而，這類為了消除寂寞而復合的關係，終究難以長久。
#是習慣對方還是喜歡對方，請要先釐清？
想要再給彼此一次機會，希望復合後，這次能夠牽手長遠地走下去？那你得先去釐清眼前這個人，你是因為在一起的習慣難戒，他讓你適應身旁得有個人；還是你是真心誠意喜歡著他。這一道問題，你得在內心先捫心自問一回，無法自欺，若只是習慣了有人陪伴，那或許不一定得是他，認清楚他對你而言有多不可取代、不可不愛，才是復合與否的關鍵所在。
#復合不是重溫舊情，能否放掉過去從新開始？
若你已打定主意想復合，那得要有著你倆很可能再也回不去過往美好時光的準備。復合，不是揮個手、深情擁抱，再來個久別重逢深情擁吻，便能一筆勾消先前分手的爭執與不適合。復合，更多時候，是代表著一切得「歸零」重新開始，你得把舊愛當成一個全新的對象去重新認識，它甚至會比接納新對象更難，因為你還得花更多時間，有意識地告訴自己，別受過往刻板認知與相處習慣給影響，唯有如此，才能「有機會」再一次跟前任有再續前緣的可能。
#分手期間雙方已改變，是否願意重新磨合？
想再給雙方一次戀愛的機會，除了得先弄清楚之前關係失利的原因以及如何克服外，另外，你還得留意在分手期間，雙方的戀愛心態、個人性格、生活習慣，甚至到人生長遠方向，很可能都跟過往早已不同。如何不帶成見、不懷抱期待，去重新再適應與磨合，那更是考驗著雙方是否能再次投身感情的決勝點。
原文授權轉載自ＭＦ變型男
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