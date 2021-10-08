機車也走跨界風！三陽推4MICA潮流多功能 一車多用
現今的汽車市場常以「跨界」做為賣點，強調一台車多功能，國內機車龍頭品牌三陽工業認為，現在斜槓生活當道，台灣人生活中最不可或缺的機車，應該也能導入相同的跨界概念，因此日前推出全新世代的多功能機車4MICA，超強置物空間與時尚外型，滿足生活中的各種不同需求，讓車主的生活日常變得更不尋常，擁有更多彈性與歡樂。
生活中心/綜合報導
2021-10-08 18:00:00
三陽工業在發表記者會上表示，機車的機動性與便利性，早已成為許多國人的最佳小幫手，生活中的大小事，無論是通勤、購物、出遊、甚至疫情期間最夯的外送兼職等，其實都可以全靠一台機車搞定。4MICA的名字靈感來源，來自於義大利文的Formica，是螞蟻的意思，其兼具載人與載貨的設計，就像機車界的SUV，讓4MICA擁有更多的可能性。在新車發表會現場，就展示了多款不同主題示範車，分別有露營、釣魚、衝浪、咖啡車，加上與不同品牌的合作展示，充分展現出4MICA的多元生活樣貌，也描繪出車主的未來藍圖。
最大的亮點就是後方的載物平台，新增抽拉式空間擴充功能，操作時完全不需要工具，展開時最大面積可增加1.6倍空間，而且最大載重高達40公斤，非常堅固實用！專利摺疊後座墊只需一手輕拉翻起，即可從載人模式轉換成載物模式，就連嬌小的女性也能輕鬆搞定。全車還有高達12個隱藏鎖點，隱藏在車殼、飾蓋、扶手等位置，讓車主可以依個人需求擴充各項機能，又不破壞時尚的外觀。
4MICA為滿足不同需求的消費者，一共推出兩種動力規格：125cc及150cc，除了符合台灣七期環保法規，也分別以最低49.8km/l的優異油耗表現，並針對4MICA高荷重的使用環境，優化低轉速的扭力反應，給予更暢快的騎乘感受。針對台灣複雜的地形及路面狀況，後煞車更配備手煞車功能，停車後只要一手抓握，即可鎖定後輪煞車，再騎乘時，只要輕拉煞車拉桿即可快速解除，更加提升安全性。車色方面也相當繽紛，包含有香橙薄荷、莓果泡泡、雲朵奶霜、濃黑可可等四種配色，提供醒目的視覺感受。每款動力分別有碟煞版及ABS版， 125c.c.碟剎版的建議售價自7.98萬元起；150c.c.碟剎版售價則是自8.58萬元起。
官網車款訊息：
125c.c. https://tw.sym-global.com/4mica125
150c.c. https://tw.sym-global.com/4mica150