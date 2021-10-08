國慶連假首選 台中國際動畫影展開幕

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擔任此屆短片競賽決選評審的5位國內外影人，包括台灣動畫導演王世偉及黃勻弦、動畫特效師克里斯、動畫界專家學者簡拉卡與凱文蓋格，將於影展期間選出今年度優秀作品。評審團代表凱文蓋格表示，今年短片競賽報名投件數創下歷年新高，進入決選階段的作品創作手法及表現主題豐富多元，決選過程中勢必又會經歷一場熱烈的討論。
此屆焦點影人謝文明導演，去年以動畫短片《夜車》拿下金馬獎最佳動畫短片，今年再拿下動畫四大影展薩格勒布影展首獎，進而取得奧斯卡入圍門票。該部片也榮獲剛閉幕的渥太華國際動畫影展觀眾票選獎Public Prize大獎。
謝文明表示，上一次來台中參展時，就是《夜車》剛完成的時候，因此對台中國際動畫影展有著特別的感情。今年很高興能與曾獲得兩次奧斯卡最佳動畫短片提名的動畫大師伊舒帕特爾（Ishu Patel），共同成為此屆焦點影人，也期待在影展現場與觀眾交流互動，分享一路走來的創作脈絡與經驗，進而激發台灣動畫創作者的多元想像，將經驗傳承下去。
知名戲劇演員柯有倫及新生代戲劇小生邱志宇也驚喜現身今日記者會，他們除推薦影展精彩節目片單、講述與動畫電影的淵源，也分享曾經參與過動畫電影配音等趣聞。柯有倫表示，受疫情影響，之前在家當個稱職奶爸，陪伴小孩的過程也發現動畫能透過觀察及色彩豐富的畫面，帶動幼齡學習的好奇心，不論是知性或感性的故事傳達，在動畫世界裡一切都變的很合理、充滿教育意義，因此特別推薦影展中適合親子共賞的「寶貝小宇宙」單元。
新聞局表示，影展期間除放映精彩動畫影片，也安排多場動畫講座與周邊活動，尤其雙十節當日將有焦點導演的大師講堂「動畫鬼才相談所」，邀請國際大師伊舒帕特爾與謝文明進行新銳交鋒對談、另有「新媒體動畫相談所」，暢談動畫世界與VR新技術的化學變化。此外，更邀請觀眾參與選出觀眾人氣票選獎和最佳兒童短片獎等會外賽獎項，及免費參加10月13日的頒獎典禮，共享榮耀時刻。