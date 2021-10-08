國慶連假首選 台中國際動畫影展開幕

台灣動畫迷的年度盛會「台中國際動畫影展」今(8)日盛大開幕，知名演員柯有倫及邱志宇出席成為今日最大彩蛋。台中市影視發展基金會執行長林筱淇指出，今年短片競賽投件數創歷年新高，共69部國內外短片動畫角逐總獎金120萬元。此次精選156部國內外動畫輪番上陣，內容絕對精彩可期，即日起至10月13日於新時代凱擘影城放映，適逢雙十連假，動畫迷一睹為快。

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台中國際動畫影展今年邁入第7屆正式起跑。台中市影視發展基金會執行長林筱淇與節目總監張晏榕、台灣動畫導演謝文明、本屆短片競賽決選評審等人一同啟動開幕儀式。林筱淇表示，今年除有156部影片放映，也有多達69部國內外動畫角逐短片競賽獎項，其中8個競賽獎項及2個會外賽票選獎，都會在10月13日舉行的頒獎典禮上揭曉。

擔任此屆短片競賽決選評審的5位國內外影人，包括台灣動畫導演王世偉及黃勻弦、動畫特效師克里斯、動畫界專家學者簡拉卡與凱文蓋格，將於影展期間選出今年度優秀作品。評審團代表凱文蓋格表示，今年短片競賽報名投件數創下歷年新高，進入決選階段的作品創作手法及表現主題豐富多元，決選過程中勢必又會經歷一場熱烈的討論。

此屆焦點影人謝文明導演，去年以動畫短片《夜車》拿下金馬獎最佳動畫短片，今年再拿下動畫四大影展薩格勒布影展首獎，進而取得奧斯卡入圍門票。該部片也榮獲剛閉幕的渥太華國際動畫影展觀眾票選獎Public Prize大獎。

謝文明表示，上一次來台中參展時，就是《夜車》剛完成的時候，因此對台中國際動畫影展有著特別的感情。今年很高興能與曾獲得兩次奧斯卡最佳動畫短片提名的動畫大師伊舒帕特爾（Ishu Patel），共同成為此屆焦點影人，也期待在影展現場與觀眾交流互動，分享一路走來的創作脈絡與經驗，進而激發台灣動畫創作者的多元想像，將經驗傳承下去。

知名戲劇演員柯有倫及新生代戲劇小生邱志宇也驚喜現身今日記者會，他們除推薦影展精彩節目片單、講述與動畫電影的淵源，也分享曾經參與過動畫電影配音等趣聞。柯有倫表示，受疫情影響，之前在家當個稱職奶爸，陪伴小孩的過程也發現動畫能透過觀察及色彩豐富的畫面，帶動幼齡學習的好奇心，不論是知性或感性的故事傳達，在動畫世界裡一切都變的很合理、充滿教育意義，因此特別推薦影展中適合親子共賞的「寶貝小宇宙」單元。