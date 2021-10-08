看好精準抗衰老健康產業潛力 首屆醫師培訓認證啟動

台灣邁入老齡化社會，老化衍生的相關健康產業最具前瞻潛力。亞太精準抗衰老醫學學會為培育專業醫師人才，10月起在中山醫學大學開辦「精準老化醫學課程醫師培訓」課程，由中山大學臨床醫學院研究所李英雄教授團隊面授，是國內首屆新概念精準老化醫學醫師資格認證培訓（APPAM）課程，學員獲得資格認證後，將獲得高含金量權威證書。





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10月啟動的「精準老化醫學課程醫師培訓」課程，是由中山醫學大學臨床醫學院研究所、亞太精準抗衰老醫學學會共同承辦，具有醫院合作的專業和嚴謹課程特色。值得一提的是，整個醫師培訓課程是由國內醫界大老李英雄教授團隊採用面授形式進行，為學員帶來精準老化醫學最尖端課程，受到醫界重視。





李英雄教授表示，所有臨床醫師學習過精準老化醫學之後，就可以成為精準老化醫學次專科醫生，依循正當嚴謹的知識傳承培育《精準抗老化》從業人員，獲得本學會擬訂的《次專科醫師暨解析師》之認證，及提供合乎國際認定的FAIR 標準原則之堅實可靠資料，藉此方能扭轉導正當今雜亂無章、五花八門的抗衰老觀念與作法。





李英雄指出，「老化(Aging)」是一非線性動態的生物演化過程，呈現多樣性、異質性及複雜性的特質，為期3個月的課程將圍繞「精準老化醫學病理生理學」、「老化醫學基因體學」、「營養基因體學」、「老化醫學分子醫學」、「演化發育生物學」、「分子系統學」等展開討論。





亞太精準抗衰老醫學學會日前在中山醫學大學盛大舉辦「精準老化醫學課程醫師培訓」啟動儀式，由於精準老化醫學已是大健康產業最具潛力領域，相關專業醫師培訓認證課程，迴響熱烈，吸引全台各醫院不同科別菁英醫師約20多人參加，名醫群聚參與專業醫師培訓認證，顯示精準抗衰老醫學前景看好，未來將成為健康產業主流。





亞太精準抗衰老醫學理事長吳光雄也表示，感謝各界名醫攜手合作，更感謝與中山醫院合作，融合全國產、經、學共同為精準抗衰老醫學深入交流，為「精準抗衰老」這樣的議題培訓出更多菁英。









