Disney+於11月12日在台上線！年費2790最多支援7位使用者

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迪士尼指出，訂閱用戶將可以欣賞來自旗下品牌一系列優質的影音內容，共計超過1200部電影和1.6萬集以上的影集，其中包含帶來大眾娛樂內容的新品牌Star；另外，從11月12日起，訂閱用戶可以享受獨特的影音內容和獨家原創節目，包括專為影音串流服務製作的電影長片、影集、紀錄片和短片內容。
迪士尼透露，Disney+影音串流服務的訂閱費用為每月新台幣270元，年費則為新台幣2790元。上市之後，訂閱用戶能在各種行動裝置或是聯網電視設備上隨時隨地享受該服務的體驗，包括智慧型手機及平板電腦、遊戲機、智慧型電視及聯網電視設備等。
迪士尼指出，該影音串流服務提供高品質和無廣告的觀影體驗，最多支援 4 個裝置同時觀賞，可於多達10個裝置下載影音內容，擁有個人化推薦並能創建最多7個不同的使用者，並可以由家長建立兒童使用者檔案，提供一個簡易操作、兒童友善的介面，確保觀看年齡合適的影音內容；訂閱用戶還可以利用 GroupWatch 功能，與家人和朋友們同步觀賞 Disney+ 上的任何影片。
最後，迪士尼表示，自11月12日起，消費者可以直接從官方網站或 Android 和 iOS 裝置上的應用程式訂閱此影音串流服務，並於今日起，就可以在官網上註冊。