楊奇煜寵妻無極限　獨自顧兒「奮戰到早上5點」

楊奇煜（小煜）去年與護理師老婆言兒登記結婚，今年升格當爸的他，出席嬰兒品牌活動時，難掩興奮滿口爸爸經，各種育兒問答都難不倒他，就算照顧孩子到早上5點也不嫌累。他也分享與老婆照顧小孩異位性皮膚炎的經驗，除了每週跑醫院，吃、抹等中西藥都試過，夫妻倆也親自嘗試各種藥膏，謹慎嚴格為兒子挑選所有生活用品，防止皮膚惡化的可能性。
記者陳雅蘭/綜合報導
2021-10-08 18:09:42
小煜的兒子Mujo在2個月大時，發現患有異位性皮膚炎，小煜表示：「早上起床發現Mujo的床單都是溼的，原來是皮膚的發癢傷口化膿流血，真的心痛。」至今逾7個月幾乎每週都在看醫生，希望可以控制皮膚發炎的狀況。」他為了照顧兒子傷口，與老婆常起爭執，小煜笑說：「通常都是我先道歉，照顧異膚寶寶真的很辛苦，媽媽壓力很大。」
他為了體恤護理師老婆，想讓她睡好一點，晚上都他親顧兒子，除了晚上泡奶2到3次，因為紅癢無法入睡的Mujo經常爆哭，也是由小煜親哄，甚至有時要哄到早上5點，父子才雙雙累到睡著。小煜也找保母分擔工作，會不會捨不得與孩子分開？小煜表示適度尋求協助，可以創造與孩子更好的時光，好的育兒工具與好的保母真的很重要。
小煜的演藝事業、髮廊受疫情影響，加上意外腳傷挨刀、照顧兒子皮膚等，該如何應對這些變化？他表示就是要「沒有計畫」，保持最佳的彈性來面對眼前的困難，另外育兒幫手也很重要，慶幸自己找到值得託付的保母協助、好的育兒工具，孩子舒服，爸媽也輕鬆。
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