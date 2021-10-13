綠色時尚！永續議題正夯　環保又經典Top 4包款值得投資

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官網售價：NT$56,000
首先要提到的就是這款FENDI的BAGUETTE信差包款。材質使用再生的ECONYL®尼龍，包括：漁網、地毯及其他消費前後產生的尼龍廢料打造而成。鋪棉尼龍包身，讓BAGUETTE信差包重量更輕盈，搭配亮眼的藍、黃等顏色更彰顯年輕活力，加上可肩背的設計，讓包款在注重環保的同時，更兼顧了實用性，不論是基本的黑色、或者前衛摩登的黃色，都是不錯的選擇！
2. GUCCI / Off The Grid水桶袋
官網售價：HK$15,800
接下來要介紹的是GUCCI在去年推出的Off The Grid可持續性系列，同樣採用百分之百再生尼龍和ECONYL®紗線，搭配MONOGRAM印花打造出的包款也讓人非常印象深刻。特別是這兩年受到疫情的影響，微旅行正夯，還沒入手一咖經典旅行袋的？那就是這款了！黑色尼龍搭配中性百搭的風格，不只耐操不怕髒，加上無論性別都可以駕馭，就像支持環保一樣。
3. PRADA / 黑色再生尼龍背包
官網售價：NT$50,000
向來以尼龍材質、搭配極簡設計的PRADA，當然不會在這波永續浪潮下缺席，早於2019年推出RE-NYLON再生尼龍系列，以創新的方式重新演繹品牌最具代表性的尼龍經典，以環保及百分之百永續的再生尼龍製造。其中像是最經典的雙口袋後背包款也推出了再生尼龍的版本，包款上PRADA再生尼龍標誌、及搪瓷金屬三角形標誌，讓你在擁有經典的同時，同時為地球盡一份心力。
4. LOUIS VUITTON / KEEPALL XS
官網售價：NT$98,500
最後要介紹的是LOUIS VUITTON。主打環保材質的FELT LINE系列，無論是包身上的緹花、內襯或是鍊條和邊角，都分別使用以LV毛氈布製造（主要為一種由再生羊毛及有機棉布混紡而成的環保緹花編織面料），其中像是最經典KEEPALL手袋也有環保的款式可供選擇，經典KEEPALL包款搭配環保材質別有一番秋冬的風味，喜歡這款包型、以及老花圖騰的鐵粉們可千萬不能錯過！
本文出自閨蜜旅代購