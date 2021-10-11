雙十連假後關注美國財報　台股看台積電等大廠法說會

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另外，日前7日大立光法說拉開電子股財報序幕，可惜大立光受長短料問題及手機銷量變數，產品組合轉差，第三季毛利率跌破六成，股價一度跌落2,000元關卡。展望新一周，美國債務上限議題影響美股動盪不安，參院兩黨終於做出協議，美股趨向穩定，有助外資回流，台股可望挑戰萬七關卡。
永豐投顧表示，本周起美、台雙雙進入超級財報週，10月14日台積電將舉辦法說會，市場關注焦點包括晶圓代工調升售價後，對毛利率的幫助程度。9月底美國商務部要求半導體大廠自主提供商業數據，以瞭解車用晶片缺貨關鍵，此是否傷及台積電的客戶機密，需要台積電公開說明。
保德信高成長基金經理人葉獻文則指出，時間正式進入第四季，預期台股將呈現等待修正後的反彈走勢，雖然從技術面來看，目前台股面臨上方有4條下彎均線反壓，不過，9月底干擾台股的變數包括美債殖利率走升、美國債務協商問題等，不至於再大幅影響第四季台股表現，短期反而可以期待即將登場的晶圓龍頭大廠法說會，法說會上釋出的訊息，不僅為半導體產業的風向球，更是第四季科技業的重要指標，且由於晶圓龍頭大廠第三季宣布調漲售價，外界預期本次晶圓大廠在法說會上有相當高的機率釋出正向展望。
另外，美國財報周也是值得關注的焦點，葉獻文說明，下周先由金融股上陣，包括摩根大通、美國銀行、富國銀行、花旗、高盛等都將公布財報數據，至於與台股高度連動的科技業大廠，則預計本月下旬登場，若數據亮眼有望提振台股科技股的投資信心與氛圍。
葉獻文分析，從企業獲利角度來看，近期的拉回讓台股深具投資吸引力，不過，今年來熱門題材如營收大幅成長與缺貨漲價題材多已反應完畢，第四季市場將開始尋找明年具有新規格上市的科技股相關供應鏈，以及整體營運展望明年仍能維持相對高速成長的產業或個股，在基期的考量下，預期科技股表現將優於傳產族群。
葉獻文認為，隨疫情加速數位轉型帶動，5G手機、高效運算、AIoT、車用電子等產業持續看升，帶動半導體、通信網路、電子零組件、其他電子等類股的成長動能，其中，在全球不斷擴大半導體市場的基礎下，預期今、明兩年全球半導體市場規模將分別以25%、10%年增幅高速擴張，產業的成長前景持續看升，惟近期半導體產業股價反映長短料訂單調整雜音，待反應完畢將重新回歸基本面表現。