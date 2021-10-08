2021亞太健康生技獎　開創台灣生技巔峰

台灣醫療生技實力在全球被受矚目，加上2020年受到新冠肺炎所帶來的衝擊，更讓大家對「健康產業」更加重視。而「台北市生物技術服務商業同業公會」自成立以來即以推動大健康產業並鼓勵相關企業積極投入。『2021亞太BIO健康生技大獎』開辦以來，嚴選出台灣具指標性的企業與品牌，並獲得業界極大的迴響與好評，無不爭取健康生技產業的最高榮譽！
本報訊
2021-10-08 18:52:52｜2021-10-08 18:59:52
本屆『2021亞太BIO健康生技大獎』頒獎典禮原訂於2021/5/28舉行，因應國內疫情關係而延至2021/10/8，於台北市萬豪酒店隆重登場。理事長王孝慈表示：雖然頒獎典禮延期但依然不減各品牌企業參與報名參加的熱情，透過產業界、學術界…等進行企業品牌審查評比，從企業經營規畫、全球通路布局、品牌與產品原料把關…等多層面審查，嚴選出台灣最具代表性的健康生技品牌，並頒發「卓越產業領航獎」、「卓越品質獎」、「傑出健康生技品牌獎」等三大殊榮，共23個獎項以及17家得獎廠商，榮獲本屆亞太健康生技獎最高榮譽，打造台灣健康生技產業榮耀盛典！
獎項說明&得獎名單
【卓越產業領航獎】嚴選在業界具代表性的廠商，綜觀企業業績成長值、通路布局全球化、及產業未來發展性等三大方向。
得獎廠商：
東森全球事業股份有限公司/東森直消電商
霈方國際股份有限公司
艾康明生醫科技股份有限公司 /科技燕萃精華飲
【卓越品質獎】根據品牌研發原物料的選擇、商品品質控管、新產品的開發研究、與行銷通路多元化…等四大方向評比。
得獎廠商：
生技美容類別
自然美生物科技股份有限公司/NB-1活膚賦活素
東森全球事業股份有限公司/大地防護精油系列
瑞昇醫學美容科技企業股份有限公司/γ-PGA超導鎖水氣墊面膜
東森全球事業股份有限公司/ 特潤水光保濕面膜
瑞昇醫學美容科技企業股份有限公司 / 樂活精油套組
東森全球事業股份有限公司/ 瞬效保濕卸妝膏
東京小野診所
凱笠企業/可妮絲-光淬漾肌 緩釋膠囊
生技健康類別
醫新生命科學股份有限公司/個人化精準腸道微生態調節方案
東森全球事業股份有限公司/東森活泉精華膠囊
騰璽國際股份有限公司/Who乾
菲瑞絲有限公司/女神美胸錠
凱笠企業/可妮絲 金盞花萃取葉黃素軟膠囊
【傑出健康生技品牌獎】近年來在業界具有競爭力及商業發展規模化潛力的優質中小企業，開創產業更多元化、更豐富的產品面向。
得獎廠商：
匯聚升國際企業有限公司/MSPP®超胜肽多元膠原蛋白
台灣創富國際管理顧問股份有限公司
維科生技有限公司/FDA日本強效水光錠
亞尼活力有限公司
晉捷生物科技股份有限公司/ Morii Plus+百香果植萃酵素果醬
創瑞生醫股份有限公司/ 維他營養專科百卡餐
秝采有限公司/ LICAI Fabulousity 美原萃 酵素飲