明道大學連遭爆料抹黑 校方「以訟止謗」提告求償

明道大學風波不斷，今年3度遭惡意爆料抺黑，嚴重影響校譽與招生，以今年中文系為例，僅招到3名學生。董事長、康林國際集團總裁李超群表示，為維護學生受教權，雖僅3名學生，一樣開課。不過為維護校譽，決定以訟止謗，對抹黑爆料者及媒體提告求償，希望還給師生優良學習環境與教育空間。





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明道大學董事長李超群以房地產起家，企業跨足人力資源、生技、文化教育、智能科技及房地產建築等，創業至今33年，各個事業體營運穩健發展。李超群表示，他是明道中學校友，因為認同已故明道大學創辦人汪廣平教育理念，也感念老人家教導與提攜，方才接任董事長，前後已投注近2億元健全財務結構，維持校務正常運作，保障教職員工工作權。





李超群指出，明道大學辦學認真，獲得國內外優良教學評鑑，卻因今年屢遭惡意抹黑損及校譽。他說明，今年3月31日遭爆「學校恐發不出薪水、教職員組自救會」，校方以爆料資訊非事實，企圖影響招生已提告。詎知，6月17日再遭爆「違法經營介入」等不實指控，本月6日第三度遭惡意爆料「副校長販賣假學歷」，三度對學校惡意抹黑，都非事實，校方已蒐證並委託律師，以刑法加重毀謗罪及散布流言等罪嫌提出刑事告訴，附加民事求償。





明道大學校長郭秋勳說，校方因多次遭抹黑，教育部認為有管理不當疑慮，將學校列為專輔對象，列出五大限制，包括不能招國際生、不能辦推廣教育、不能辦遠距教學、不可單獨招生，及扣減下年度招生名額及教育部補助款等，已造成校方嚴重損失。

郭校長指出，學校過去單獨招生，以餐旅系40名額、中文系30名額都是逾90%錄取率，受限列教育部專輔對象，今年餐旅系、中文系參加指考分發都歸零，雖然以其他入學管道，餐旅系招到12人，中文系僅招到3人，名額不足，但校方一樣開課，不影響學生受教權，只希望能以訟止謗，還給明道大學清白，也還給師生良好學習環境。







