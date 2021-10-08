陳柏惟爭議頻傳！刪Q聲勢高漲 快析輿情：這數據超危險
台灣基進立委陳柏惟罷免案將於10月23日投票，近日遭爆曾去電子遊藝場賭博、10年前車禍肇事逃逸等負面消息，一波波爭議延燒，但也有人將他的罷免案，與今年2月高雄無黨籍市議員黃捷罷免案做比較。QuickseeK快析輿情監測資料發現，同樣是從選前28天到17天計算，民進黨僅陸續發出4篇貼文挺黃捷，陳柏惟卻已獲30篇貼文力挺，且前者當時的貼文互動數不到1萬，後者互動數則近10萬，隨著投票日逼近，民進黨在網路上挺3Q的力道有望再加大。
記者林莞茜／綜合報導
2021-10-08 18:56:04
民進黨對陳柏惟罷免案的動向與態度受到各界關注，而國民黨則上下傾全力動員，狂批陳柏惟種種爭議，TPOC台灣議題研究中心透過Quickseek快析輿情資料庫指出，無論是今年2月的高雄無黨籍市議員黃捷罷免案，或是距罷免日僅剩半個月的「刪Q」案，民進黨的角色都至關重要，但同樣是從選前28天到17天計算，民進黨僅陸續發出4篇貼文挺黃捷，陳柏惟卻已獲30篇貼文力挺，民進黨秘書長林錫耀已連續數周表態力挺陳柏惟，並喊出「挺3Q、反惡罷」口號。
若進一步分析，快析輿情發現，黃捷當時獲得民進黨在地立委、議員等公職力挺，民進黨立委許智傑、趙天麟、管碧玲等人包辦互動數最高前幾名；陳柏惟則不然，目前多數聲量仍集中在擅長經營網路社群的民進黨立委王定宇、賴品妤等人身上。
快析輿情指出，整體而言，黃捷罷免案前夕，有超過7成高雄市民進黨民意代表都透過網路表態挺黃捷，但如今陳柏惟罷免案再過半個月就要投票，卻僅有約25%的台中市民進黨民意代表發聲。罷免選舉考驗地方動能，目前為止民進黨看似空軍聲援火熱，但若地方民代不願加強對在地選民的宣傳力度，對陳柏惟的幫助相當有限。
快析輿情表示，回顧今年2月黃捷罷免案投票倒數7天時，民進黨比照大選「黃金周」陣仗，深入動員，用盡全力催出不同意票，成為黃捷沒被罷免的關鍵助力。觀察近期政壇動態，國民黨將拉下陳柏惟、收復海線「失土」視為第一要務，反觀民進黨雖有部分公職透過網路支持陳柏惟，但實則是空戰火熱、陸戰失溫，若罷免案持續在全國新聞版面曝光，加深政黨對決態勢，地方上選情卻是冷颼颼，全靠台灣基進單方面運作，對陳柏惟來說會相當危險，恐難敵國民黨全黨動員和顏家綿密的地面組織戰部隊。