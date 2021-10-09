疫情下「獨棟防疫宅」交易熱　專家教你聰明挑選透天厝

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數據指出，中部主要以台中市為主，前三大透天交易熱區則是北屯區（473筆）、太平區（466筆）、大里區（375筆）為主要透天厝別墅交易熱區。21世紀不動產企劃研究室認為，台中是圍繞在交通便利的台74縣周邊為主，再搭配各大重劃區利多的帶動下，交易熱絡。
至於南台灣方面，則是受惠於台積電的進駐，根據數據顯示，台南透天交易以安南區（553筆）、永康區（497筆）、東區（307筆）為交易熱區；而高雄則以鳳山區（499筆）、仁武區（458筆）、楠梓區（425筆）為主要熱點；此外，南部二都皆明顯遠離疫情熱區，房市表現持續向上。
至於要怎麼買適合的透天別墅呢？21世紀不動產建議，民眾可以從依照需求來選擇，再來考慮以下道路條件、房屋面寬、房屋朝向等三點；通常會選擇購買透天的民眾多數擁有自用車，因此房子的道路條件至少5公尺，這樣可以雙向會車，出門或是回家時車輛進出也會比較方便。
至於房屋面寬，21世紀不動產分析，面寬影響了停車空間及房屋採光，會實際影響到生活起居，面寬4至4.5公尺的面寬只能停得下一台車，通常會是比較狹長型的空間，適合預算有限的小家庭；而面寬5至5.5公尺就能停雙車位，適合擁有兩輛車的家庭；面寬6公尺以上的透天則通常房屋總價較高，但通常格局方正且能輕易停下兩台休旅車，使用上是最為舒適便捷的。
另外，21世紀不動產也表示，房屋朝向則建議選擇坐南朝北，並且獨棟或邊間的透天產品，能避開東西日曬，採光不足的問題。