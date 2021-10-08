《天堂M》丁特紫布風波 遊戲橘子終於正面回應

日前前英雄聯盟職業選手、實況主丁特在遊戲橘子代理遊戲《天堂M》 砸 200 萬鑽石拼紫布製作，指稱該道具實際製作比官方公告機率還要低而引發社群熱議一事，遊戲橘子今（8）日正式發出正面回應聲明稿。
記者吳柏勳/綜合報導
2021-10-08 19:53:25｜2021-10-08 19:57:06
遊戲橘子在聲明中強調「遊戲版本由原廠提供後，不可能自行調整機率」，而由於營運區域不同，遊戲橘子營運推出適合台灣玩家的差異化活動，會形成跟其他地區版本不同的遊戲生態。因此舉出本次事件中心的道具「傳說製作秘笈」（紫布），台韓玩法有所不同，韓版為 201 個（素材）做一 次、在台灣 99 個做一次；韓版平均成本約為 2010 個、台版約為 1980 個，稱兩地製作同項物品的平均成本幾乎相同，台版還較韓版略低。
此外，遊戲橘子也指出，在遊戲內參與類似活動，玩家每次執行的成功機率事實上都是獨立事件，不能以自己個人執行的結果，去推算系統的機率。針對國內近期開始討論成立轉蛋法，遊戲橘子則表示贊成與支持，並表示在 2018 年即陸續公告旗下遊戲商城機率，也進一步建議將與消費相關的機率形成數據，送交公正第三方機構，建立可供消費者查詢的公開平台。