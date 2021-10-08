台中十大伴手禮徵件開跑 「口袋名單」列為評選主題

台中市工策會舉辦第13屆台中市十大伴手禮票選，以「口袋名單」為評選主題，即日起開放網路報名徵件，31日截止，預計11月下旬開放民眾網路票選。台中市工商發展投資策進會今日舉辦起跑宣布會，歷屆獲獎十大伴手禮店家到場相挺，有意搶搭購物節列車衝業績。





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工策會總幹事黃于珊表示，台中市去年創下近4600萬人次觀光人口，榮膺全台第一，除擁有獨特的城市魅力，累積超過百年的糕餅文化底蘊，被稱作「糕餅之鄉」也居關鍵因素之一，可以說，台中人心裡都有一份私藏的伴手禮名單





黃于珊指出，徵件於月底截止後，經專家評選入圍前百大店家，11月25日起開放民眾網路票選，首度結合台中購物節，民眾可下載並登入台中購物節 APP，投下神聖一票，支持自己心目中的伴手禮口袋名單。





台中糕餅公會理事長蔡萬財表示，去年至今受疫情影響，民眾出遊、送禮機會減少，明顯衝擊到糕餅業，保守估計營收腰斬再腰斬，現在疫情漸平緩，業者無不寄望這波振興券加購物節發威功力。蔡理事長樂觀表示，二者加成帶動的報復性買氣，應該能在年底拉抬業績衝刺一波。。





台中市十大伴手禮票選活動力求公平、公開、公正，從參賽店家篩選、專家評審遴選，到民眾票選都有層層嚴密把關，可受高度檢驗，今年將網路投票結合台中購物節APP，遍布全台的APP用戶共襄盛舉，歡迎民眾到台中觀光旅遊不忘帶上伴手禮回家，十大伴手禮扮演提升經濟產值助力。





工策會特別邀請近期與盧秀燕合拍「好禮標章」宣傳短片，台中Vtuber虛擬偶像「雨宮夢」Yume致詞，身為在地偶像Yume不僅對台中優質伴手禮如數家珍，更表示拿到振興券後，一定要去逛夜市吃吃喝喝，購買最愛的珍珠奶茶。





經發局長張峯源表示，今年台中購物節天天抽現金，壓軸抽好宅，預計創造破百億元以上的經濟產值，振興產業與店家復甦，民眾只要在台中消費，並在台中購物節APP登錄發票，消費金額累計滿500元，即可獲得一組抽獎序號。



