不只台灣！這些國家買法國武器也惹一身腥

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南亞國家巴基斯坦外購武器主要來自中國、法國與美國。但是巴基斯坦與法國近年來爆發後勤保養糾紛，起因包括法國巴黎《查理週刊》（Charlie Hebdo）重新出刊，以及學院教師遭憤怒學生斬首，導致法國政府與伊斯蘭教世界之間爭端越演越烈。
2020年巴基斯坦帶頭宣布抵制法國，法方也祭出報復措施，包括巴基斯坦空軍現役幻象3型、幻象5型戰機機隊，以及海軍的奧古斯塔級潛艦（Agosta-90B-class），都無法獲得法國原廠升級與延壽協助。
不過，國際社會也認為法國抵制不為巴基斯坦武器升級，主要是向印度示好，因為法國想爭取更多印度軍售訂單。印度2016年簽約向法國購買36架飆風(Rafale)戰機，法國甚至通知同樣擁有現役飆風戰機的中東國家卡達，應避免讓巴基斯坦籍的技術或地勤人員維修保養，避免造成印巴之間不必要的安全疑慮。
印度
除向俄羅斯採購武器外，印度空軍也是法國戰機重要客戶，目前印度空軍仍有幻象2000H型戰機、美洲豹攻擊機與飆風戰機服役。飆風戰機被印度視為對抗中國與巴基斯坦先進戰機的利器。但是採購飆風戰機卻遭到印度在野黨國民大會黨質疑比埃及購買價格貴上一倍。埃及買30架飆風戰機為39億歐元（約新台幣1315億元），印度花78億歐元（約新台幣2630億元）購買36架飆風。
雖然軍事專家認為購買第一批戰機時時，因為需要在國內培訓新戰機的飛行員與地勤人員、建立後勤維護等基礎架構，價格本來就會比較高。但是法國新聞調查網站Mediapart引述法國反貪腐局（Agence Francaise Anti-corruption）調查報告指出，製造商達梭集團（Dassault Group）與印度簽署合約後，達梭向掮客Defsys Solutions支付了100萬歐元（新台幣3363萬餘元）佣金。國民大會黨已再次要求調查這宗軍售交易。
澳洲
2016年由法國海軍造艦集團(DCNS)蘇佛朗級(Suffren Class)贏得澳洲皇家海軍12艘柴電潛艦合約，澳洲決定採購法國潛艦反而是澳洲噩夢的開始。首先，蘇佛朗級原為核子動力潛艦，為符合澳洲需求必須重新修改設計改為傳統動力潛艦，不只設計進度嚴重落後，首艘艦必須拖到2032年才能服役，全部12艘服役也拖到2050年，不符澳洲當初要求2020年代服役的需求，造艦費用也由350億歐元（新台幣1兆1,375億）飆漲至560億歐元(約1.82兆台幣)。
台灣
1989年時任參謀總長郝柏村訪問法國，促成採購拉法葉級（我國稱為康定級）巡防艦與幻象2000戰機，但是軍售過程卻爆發海軍上校尹清楓命案、拉法葉艦與幻象戰機佣金弊案，重創軍方形象，尤其幻象2000戰機在台灣服役也面臨操作成本高昂、法方不配合升級等狀況，讓軍方頗有怨言。
法方態度差與馬英九政府堅持跟法方打軍售佣金官司有關。法國檢方在調查拉法葉艦佣金案時，發現幻象機採購案也有收取佣金，違反台法之間軍購簽訂的「排佣條款」，在拉法葉艦佣金案法方敗訴，判賠我國263億元台幣後，我國國防部趁勝追擊再度幻象佣金案打官司。
原本拉法葉艦佣金案仲裁敗訴之前，法國起初打算出售更新穎的武器給台灣，包括飆風戰機、雷克勒戰車等，當作和解條件，陳水扁政府執政末期還曾成立「鐽震」公司來接洽，但是馬英九政府上台後，拒絕與法國妥協，法方一怒之下撤離法國在台協會負責聯繫的軍事技術人員，面對後續的幻象佣金案仲裁，法國更以不協助升級幻象2000來杯葛，並傳出法方一度提高專利零件價格10倍，企圖讓空軍在維持幻象戰力上付出更多成本。
目前空軍三款主力戰機中，以幻象戰機操作成本最為高昂，但卻是唯一還無法性能提升的機種。《亞太防務雜誌》總編輯鄭繼文表示，空軍採購的60架幻象2000戰機中，只有20架能夠擔任戰備任務，妥善率是三型主力戰機中最低。