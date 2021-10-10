不只台灣！這些國家買法國武器也惹一身腥

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2016年由法國海軍造艦集團(DCNS)蘇佛朗級(Suffren Class)贏得澳洲皇家海軍12艘柴電潛艦合約，澳洲決定採購法國潛艦反而是澳洲噩夢的開始。首先，蘇佛朗級原為核子動力潛艦，為符合澳洲需求必須重新修改設計改為傳統動力潛艦，不只設計進度嚴重落後，首艘艦必須拖到2032年才能服役，全部12艘服役也拖到2050年，不符澳洲當初要求2020年代服役的需求，造艦費用也由350億歐元（新台幣1兆1,375億）飆漲至560億歐元(約1.82兆台幣)。





▲法國蘇佛朗級(Suffren Class)潛艦。（圖／法國DCNS）