台以首辦金融科技座談　黃天牧：盼增未來合作契機

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黃天牧當日致詞時表示，金管會致力推動金融科技創新發展，在推動電支、純網銀、辦理開放銀行、培育金融科技人才、鬆綁法令上皆有相當程度進展，並已在去年8月發布「金融科技發展路徑圖」，作為台灣未來3年推動金融科技發展的政策，透過形塑友善金融科技發展生態系，促進相關服務或商業模式發展，希望達到普惠金融目標。
黃天牧並提到，期盼藉由本次座談，讓雙方更瞭解彼此推動數位金融的經驗與觀點，增進未來合作契機；此外，今年台北金融科技展將在10月28、29日採線上舉辦，活動內容包括國際科技論壇、專題演講、創新媒合與交流等，誠摯歡迎以色列團隊參與。
柯思畢表示，駐台北以色列經濟文化辦事處過去3年致力推廣以色列金融科技，包括多次陪同台灣銀行公會代表團訪問以色列，也積極邀請以色列專家在台灣相關活動分享經驗，讓台灣產官學界認識最新的以色列金融科技技術；期望本次座談能為雙方產業在未來討論奠定更穩健長遠的基礎，並和金管會深化合作。
藍子律說，受到疫情衝擊的2021年，以色列金融科技產業表現依舊亮眼，國際間對以色列金融科技產業的投資、線上支付、金融相關企業解決方案的需求、以色列金融科技產業IPO及收購等都有顯著增長；期望以色列的創新精神及靈活科技能與台灣的穩健金融環境及永續經濟深化連結，共創無限可能。（編輯：趙蔚蘭）1101008