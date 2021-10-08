屠龍直播新戰火！雞排妹點名「噁男滾開」 網紅氣炸喊告
雞排妹（鄭家純）昨（8）日晚間與經紀人康姐，一同開「屠龍直播」揭發龍龍私下內幕，引來多達6萬多人觀看，其中網紅「我是小生」也在其中，不過雞排妹看到後，就在上萬人面前直接點名他：「噁男給我滾，不歡迎你看我直播。」讓我是小生氣到發文喊告，雞排妹也不客氣地回擊。
記者侯家瑜/綜合報導
2021-10-08 21:38:39
我是小生曬出律師聲明，公開今天下午與律師的對話，他詢問對方：「鄭家純的媒體聲量那麼大，粉絲那麼多，就算我是被無端攻擊的人，是不是永遠不會有人站在我這邊，也不會有人幫我們家？那我還告嗎？」而律師則回：「你要做的只是告訴大家，不要畏懼言語霸權，反對言語霸凌。」文末也直接點燃戰火：「就坐在這裡等鄭家純，給我一個解釋和道歉。」
隨後雞排妹就到我是小生的貼文底下，揭開彼此的私人恩怨，從曝光的截圖中可以看到，我是小生7月在雞排妹澄清不倫戀的發文下方，意有所指表示：「所以會辦展覽嗎？」因為雞排妹曾因性騷擾事件舉辦過展覽，所以不免讓人質疑我是小生刻意嘲諷，而當時雞排妹則回覆：「希望你等等看到新聞後，會把這則留言收回。」
對於我是小生當時的酸言酸語，雞排妹也不忍了，直接在對方喊告的貼文下開嗆：「我被捲入烏龍感情風波，你來我的貼文下留這句，當新聞爆料者都發出給我的道歉聲明，你還是不撤掉帶有惡意的留言。」更怒批：「告人還要發文，想要流量我送給你，不客氣，如果你只聽說我有辦展，而不清楚內容，貼網站讓你知道內容。」
※【NOWnews 今日新聞
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