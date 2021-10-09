亞洲盃資格賽 中華女足今啟程赴巴林：我們準備好了！
中華女足9日啟程前往巴林出戰2022亞洲盃資格賽小組賽，8日進行在台灣的最後一次訓練，日籍總教練越後和男表示，「我們已經準備好了」狀態調整的不錯，18日正式比賽前將和印度進行友誼賽。
記者鍾東穎/桃園報導
2021-10-09 07:00:00
女足亞洲盃資格賽原定9月在台灣舉行，但因新冠肺炎疫情被迫取消主辦，移置巴林的穆哈拉格體育場球場舉行，中華隊將在18日出戰寮國，24日對上巴林，兩場都是台灣時間晚上23點開踢。
中華女足上一次出征國際賽已要追溯到2020年2月7日的奧運女足亞洲區資格賽，這次正式比賽前將在13日和印度在巴林進行友誼賽，越後和男表示，剛好印度在那移地訓練，主動邀約練習賽。
越後和男希望這場友誼賽能讓選手和教練團盡早了解並適應當地氣候，好做出應對，預計會讓先發球員先下場比賽，後40分鐘再全員更換，特別是1年多沒有出征國際賽，也需要喚醒和外國選手對抗的緊張感。
女足選手們近期相當忙碌，9月27日才結束全運會賽程，國家隊緊接著集訓，不過經過專業體能訓練師「豆姐」劉馥榕調整，越後和男表示，選手們做好恢復訓練，目前狀態非常好，「我們已經準備好了。」