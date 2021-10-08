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光陽Ionex掛牌數月漲1.5倍！地方搶搭熱潮祭五倍券補助

▲IONEX日前發表的S系列吸引年輕族群關注，發表後已有許多消費者提前下單訂車。（圖／光陽提供）
▲IONEX日前發表的S系列吸引年輕族群關注，發表後已有許多消費者提前下單訂車。（圖／光陽提供）

生活中心/綜合報導

2021-10-08 22:05:36

隨著電動機車發展日漸成熟，在路上越來越常看到電動車奔馳的身影。其中，國內機車龍頭光陽所推出的新款電動機車Ionex，更是近期市場上一大亮點。根據數據，Ionex於9月掛牌數，相較8月成長151.2％，顯示消費者對其熱愛。為了搶搭電動機車熱潮，地方政府也提出優惠，其中高雄市府更搭配五倍券，舉辦Ionex周周抽活動，除了振興能經濟，同時也達到推廣電動機車的功用。

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根據光陽統計，Ionex今年9月掛牌數高達216台，與上月數據相比，成長超過1.5倍，漲幅相當驚人。另據業者觀察，Ionex數種車款當中，主打簡約、都會風格的i-One系列，最受到消費者熱愛，該車款於今年3月甫上市，至今已出現賣到缺貨的情形，熱賣程度相當驚人。

看準了市場對電動車的熱愛，從北到南都有地方政府提出補助或是優惠，來吸引更多消費者加入電動機車族群。高雄市政府9月底宣布「紙本振興券兌領高雄券」方案，只要民眾不管持現金、振興券、高雄券消費至一定金額，上網登錄後就能參加抽獎，其中每周抽的大獎即為最受青睞的電動機車Ionex，顯示出地方推廣電動機車不遺餘力。

無獨有偶，台北市政府7日推出「振興加碼 電動熊讚」方案，針對台北市民在10月8日起至12月31日為止，無論換購或新購電動機車，均再加碼補助8000元，且不限使用振興五倍券，最高購車補助可達2.7萬元，若以i-One系列為例，搭配汰舊換新最低僅3.6萬元即能入手，此價格甚至已比市面上油車更加便宜，價格相當實惠。

另一方面，桃園市政府8日也宣布，由於市府先前推出的市民限定「電動機車easy購方案」廣受討論，本次再搭配五倍券與桃園市的「桃園好市乘雙券」，推出相關優惠；市民於桃園市購買電動機車，若採「汰舊換新方案」可讓5000元變2.1萬元，採「新購電動機車方案」可讓5000元變1.6萬元，加計中央與桃園加碼補助後，汰舊換新最高可補助2.6萬元，新購電動機車最高補助1.8萬元。

電動機車市場的成熟，除歸功於地方政府勤下補助之外，最大主因之一也是換電站日趨普及。光陽日前即宣布，第500座充電站點在台中正式設立，更有望在今年底達到六都共1000站點的目標，此舉或將帶動電動機車市場顯著成長。

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