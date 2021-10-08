光陽Ionex掛牌數月漲1.5倍！地方搶搭熱潮祭五倍券補助

我是廣告 請繼續往下閱讀
看準了市場對電動車的熱愛，從北到南都有地方政府提出補助或是優惠，來吸引更多消費者加入電動機車族群。高雄市政府9月底宣布「紙本振興券兌領高雄券」方案，只要民眾不管持現金、振興券、高雄券消費至一定金額，上網登錄後就能參加抽獎，其中每周抽的大獎即為最受青睞的電動機車Ionex，顯示出地方推廣電動機車不遺餘力。
無獨有偶，台北市政府7日推出「振興加碼 電動熊讚」方案，針對台北市民在10月8日起至12月31日為止，無論換購或新購電動機車，均再加碼補助8000元，且不限使用振興五倍券，最高購車補助可達2.7萬元，若以i-One系列為例，搭配汰舊換新最低僅3.6萬元即能入手，此價格甚至已比市面上油車更加便宜，價格相當實惠。
另一方面，桃園市政府8日也宣布，由於市府先前推出的市民限定「電動機車easy購方案」廣受討論，本次再搭配五倍券與桃園市的「桃園好市乘雙券」，推出相關優惠；市民於桃園市購買電動機車，若採「汰舊換新方案」可讓5000元變2.1萬元，採「新購電動機車方案」可讓5000元變1.6萬元，加計中央與桃園加碼補助後，汰舊換新最高可補助2.6萬元，新購電動機車最高補助1.8萬元。
電動機車市場的成熟，除歸功於地方政府勤下補助之外，最大主因之一也是換電站日趨普及。光陽日前即宣布，第500座充電站點在台中正式設立，更有望在今年底達到六都共1000站點的目標，此舉或將帶動電動機車市場顯著成長。