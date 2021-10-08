國慶連假恐遇颱風　政院召開前置情資研判會議

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政院表示，因各級政府於國慶連假期間已規劃舉辦各項活動，考量10日下半天起，中部以北地區恐受颱風外圍環流影響，風力及雨量逐漸增強；請內政部通報地方政府落實活動設施強固，並預劃雨天備援方案。
在陸海空交通部分，政院說，針對颱風在海面上可能帶來的強風長浪威脅，請農業委員會要求漁業電台加強通報宣導海上作業漁船人員注意安全。
另外，對於颱風可能影響期間適逢連續假日結束，面臨民眾返鄉交通需求。政院請交通部針對空運、陸運、海運及鐵路運輸部分，預做規劃及配套措施，離島地區航線若有停航措施，應加強宣導以使民眾得以提早因應。
至於高鐵、台鐵及公路等易有邊坡落石高風險致災路段，政院也要求預劃做好各項整備作業，以減少因災害造成的交通衝擊。
政院強調，由於花蓮地區近幾個月地震頻繁，土石較為鬆軟，本次颱風預估可能對東部地區帶來強降雨，引發坡地災害的風險大為提高，請各級政府與民眾提高警覺，掌握各項颱風動態及預警資訊。
政院還請經濟部及內政部，督促地方政府檢視防洪排水系統設施及地下道抽排水系統、易淹水致災地區，預劃抽水機。另針對地下捷運、鐵路、高鐵及長隧道設施，落實檢視防水閘門及抽水機功能，以減少因災害造成的交通衝擊。
政院再次呼籲民眾，颱風影響期間非必要避免前往山區、河邊及海邊活動，並隨時注意中央氣象局所發布各項天氣警特報，在假期期間仍不可忽視秋颱威力，務必做好防颱準備。（編輯：林興盟）1101008