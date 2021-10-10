大安文山藍營看板之亂　全因陳聖文狂掃200面看板

爭取代表民進黨參選台北大安、文山區市議員的仁本集團二代陳聖文來勢洶洶，雖然距離2022年議員選戰還有一段時間，但在不知不覺中，陳聖文已經狂掃大安、文山200面大小看板，讓原本老神在在的現任議員開始繃緊神經，甚至引發藍營幾位現任議員互搶同一面看板的看板之亂。
記者余祥／台北報導
2021-10-10 15:00:00
陳聖文年僅24歲，是政治素人，不過，他是知名殯葬業仁本集團二代，早在今年3月初就啟動初選佈局，但一開始，廣告看板僅有10多面，地方多數未感到威脅，不以為意。
據了解，由於台北市競選廣告物管理自治條例原本打算刪除黨內初選可以掛廣告物的規定，所以不少現任議員都老神在在，認為反正初選不得掛廣告物，也無需太在意競爭者有多少面看板。
結果不料，此修正草案並未通過，一回神，陳聖文已在大安、文山的主要路口或巷弄，幾乎到處都可見陳聖文的看板，總計掛了超過200面。
陳聖文狂掃看板，也意外引發藍營內亂，一面位於古亭捷運站旁的古亭市場看板，原本是國民黨立委林奕華使用，結果這片看板竟然讓三位北市議員爭相搶奪掛文宣，引發黨內熱議。
大安文山目前國民黨7席、民進黨3席，其餘3席為小黨或無黨籍。其中國民黨籍的北市議員羅智強已經表態交棒給辦公室主任楊植斗上陣，綠營方面現任議員阮昭雄表態不選，支持口譯哥趙怡翔接棒，大安文山預料將成一級戰場。