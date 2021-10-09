柯文哲每逢國慶就送「嗡嗡包」！一到七代外觀差異大

雙十國慶日在即，除了每年總統府前都會舉辦國慶大典外，台北市政府也有自己慶祝國慶日的獨特方式。除了每年都會在府前廣場舉辦升旗典禮外，為了獎勵特地早起前來參加的民眾，台北市長柯文哲也準備了「嗡嗡包」送給民眾，只送不賣，且每年的樣式都不一樣，因此常常吸引民眾為了領取嗡嗡包而大排長龍參與北市府的國慶升旗典禮。
記者丁上程／台北報導
2021-10-09 10:00:00
累計至今年已經推出至第七代嗡嗡包，雖然因為疫情緣故，多數名額改採取線上抽獎的模式進行，不過外觀設計仍舊相當吸引民眾，甚至已經有預約到市府國慶觀禮的民眾，已經在網路上張貼出售。而第七代嗡嗡包採取雙肩背包的設計外，大容量與大置物空間也成為設計亮點，包包外側還設計兩個小袋的置物空間。此外更有手提、肩背、側背及後背4種背法，輕量化設計讓大人小孩背起來都方便。而看似相當具有設計感的嗡嗡包，也是歷經七代的改進，才有現在的成果。
柯文哲於民國103年12月上任後，隔年104年開始的北市府國慶升旗典禮，每年都會贈送嗡嗡包給前來觀禮的民眾。其中104年與105年贈送的一代與二代嗡嗡包，設計都相當陽春。第一代外觀則以蜜蜂的飛行軌跡畫出雙十的圖樣，並有「104年國慶Taipei」logo的束口袋運動包；第二代雖然也是束口袋運動包，並推出了三種不同顏色的包款，並且印滿台北市吉祥物熊讚的可愛圖案。
至於第三代的嗡嗡包則是一改過去設計，升級為防潑水的雙肩背包，機能和舒適性大增，並且推出灰色及綠色兩款色調，而原本的包款僅印有「TAIPEI 2017」的logo，隨包贈送一組貼紙，讓民眾自行DIY出最具個人特色的嗡嗡包。第四代的嗡嗡包延續前一代雙肩背包的設計，並有紅色及藍色兩種款式，而材質則改為雪花布，比起以往各代的嗡嗡包都更佳防刮耐磨，造型也更加立體。
而在2019年國慶推出的第五代嗡嗡包，則是歷年來容量最大的嗡嗡包。雖然不像往年會提出多種顏色供民眾選擇，不過首度採取白色與深藍色的拼色設計，並融入國旗意象設計出簡約「Taipei」字樣，可手提也可後背，堪稱是前五代中最實用的嗡嗡包。
至於2020年推出的第六代嗡嗡包，則又進行了大改款。雖然仍是以雙肩包為主設計，不過大幅度縮小，雖然容量減少，但是配可調整式背帶，可手提、側背、雙肩背，非常適合通勤族、學生族使用。顏色則是有卡其色及咖啡色兩種，堪稱是六代包款中最具「文青風」的一款嗡嗡包。
隨著柯文哲8年任期即將抵達終點，預計明年2022年國慶日的第八代嗡嗡包，就是柯市府任內贈送的最後一款。以贈送限定款嗡嗡包的方式，鼓勵民眾前往市政府前參加國慶典禮，也不啻是一項好政策，或許在柯文哲卸任後，也能有望見到下一任市長繼續發放「嗡嗡包」。