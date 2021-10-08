靠林董接千萬代言還債？澎恰恰自曝新進度

藝人澎恰恰前陣子因債務問題鬧失聯，不過今（8）日傳出他將與PGTalk顧問林秉文宣布合作，對方已經幫他洽談到數支代言，今天晚間澎恰恰突然又在臉書上，貼出與林秉文的合照透露下周二會開記者會說明，看來澎恰恰債務問題似乎有解。
記者侯家瑜/綜合報導
2021-10-08 23:15:54｜2021-10-08 23:21:01
澎恰恰在臉書上貼出《債務協商會議》記者會通知，寫下：「林董餐宴，懇請各位來參與。」表示將與林秉文於下周二晚間在福容飯店說明還債進度，據了解，當天林秉文還會公開跟債主們喊話，希望可以透過他來協商。
貼文曝光後，讓許多擔心澎恰恰的粉絲稍微鬆了一口氣，紛紛上前替他加油：「加油澎哥挺您到底！我領年終獎金支援您一萬元不用還」、「喜歡你們都和氣生財，互給空間，一定會有福報的」、「我們一起加油，欠越多越有人氣」、「澎哥加油，我們等你回來打球傳授我們一甲子的功力」。
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