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吳益政籲借鏡瑞典經驗解決空污　張瑞琿：環保局已在研議

▲高雄市議員吳益政今天在市議會警消衛環業務報告質詢時籲借鏡國際瑞典經驗解決空污問題。（圖／取自高市議會資訊網）
▲高雄市議員吳益政今天在市議會警消衛環業務報告質詢時籲借鏡國際瑞典經驗解決空污問題。（圖／取自高市議會資訊網）

記者郭凱杰／高雄報導

2021-10-08 23:48:44

高雄市議員吳益政今(8)日在市議會警消衛環業務報告質詢時，以瑞典全世界最大的SRF發電廠為例，提出固體再生燃料(SOLID RECOVERED FUEL)以下簡稱SRF，運用在南區焚化爐與取代高雄所有的燃煤工廠，以達到垃圾分類、減碳與降低空氣汙染氣體的政策目的。環保局局長張瑞琿回覆，南區焚化爐經過篩選、壓碎與渦流分選，效益會SRF相似，將達到垃圾減量的效益。

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長期關心環保議題的吳益政指出，市府應該考慮焚化爐與地方民眾的關係，認真解決居民在意的問題，如果焚化爐不會產生致癌廢棄又能造福地方民眾，民眾不會阻擋。吳同時也指出生產的燃燒棒可以賣給燒煤工廠，以減少空污、及溫室氣體排放量。

吳益政也給出環保局包括重新檢討南區資源回收廠BOT的政策目標，從燒垃圾發電的概念轉為發綠電與SRF燃燒棒製作、協助SRF代替工業燃煤及發展SRF高雄相關產業。並請環保局邀請各專家學者與廠商來開研討會，共議SRF在高雄的未來發展。

吳益政也認為，環保局的綠電焚化爐前篩做好會導致垃圾量減少，進而減少發電量，與BOT投資預估財務試算不符，請環保局廣邀專家學者重新規劃BOT案財務分析。

張瑞琿則在詢答時指出，南區焚化爐經過篩選、壓碎與渦流分選，效益會SRF相似，將達到垃圾減量的效益。一些廠商正在研議更改煤炭燃燒製程，目前台塑也在研擬SRF燃燒製成。張瑞琿更指出高雄有SRF廠商正在與環保局商議SRF未來之高雄走向，環保局會密切追蹤。而失真的南區垃圾處理廠BOT財務計畫，環保局會再重新研議。

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