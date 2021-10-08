吳益政籲借鏡瑞典經驗解決空污 張瑞琿：環保局已在研議
高雄市議員吳益政今(8)日在市議會警消衛環業務報告質詢時，以瑞典全世界最大的SRF發電廠為例，提出固體再生燃料(SOLID RECOVERED FUEL)以下簡稱SRF，運用在南區焚化爐與取代高雄所有的燃煤工廠，以達到垃圾分類、減碳與降低空氣汙染氣體的政策目的。環保局局長張瑞琿回覆，南區焚化爐經過篩選、壓碎與渦流分選，效益會SRF相似，將達到垃圾減量的效益。
記者郭凱杰／高雄報導
2021-10-08 23:48:44
長期關心環保議題的吳益政指出，市府應該考慮焚化爐與地方民眾的關係，認真解決居民在意的問題，如果焚化爐不會產生致癌廢棄又能造福地方民眾，民眾不會阻擋。吳同時也指出生產的燃燒棒可以賣給燒煤工廠，以減少空污、及溫室氣體排放量。
吳益政也給出環保局包括重新檢討南區資源回收廠BOT的政策目標，從燒垃圾發電的概念轉為發綠電與SRF燃燒棒製作、協助SRF代替工業燃煤及發展SRF高雄相關產業。並請環保局邀請各專家學者與廠商來開研討會，共議SRF在高雄的未來發展。
吳益政也認為，環保局的綠電焚化爐前篩做好會導致垃圾量減少，進而減少發電量，與BOT投資預估財務試算不符，請環保局廣邀專家學者重新規劃BOT案財務分析。
張瑞琿則在詢答時指出，南區焚化爐經過篩選、壓碎與渦流分選，效益會SRF相似，將達到垃圾減量的效益。一些廠商正在研議更改煤炭燃燒製程，目前台塑也在研擬SRF燃燒製成。張瑞琿更指出高雄有SRF廠商正在與環保局商議SRF未來之高雄走向，環保局會密切追蹤。而失真的南區垃圾處理廠BOT財務計畫，環保局會再重新研議。