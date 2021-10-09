魷魚遊戲紅什麼？英媒：揭韓社會真實面、貸款就像喝咖啡

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報導指出，韓國家庭的負債水平近年上升，是亞洲唯一一個家庭負債比破100%的國家，債務與收入的差距急劇擴大，而青年失業率上升、大城市房地產價格超出多數普通勞工承受範圍，都讓情況更加惡化。
智庫「Real Good Economic Research Institute」首席執行長李印邱( Lee In-cheol，音譯)表示，《魷魚遊戲》拿韓國當背景絕非巧合，因為許多韓國人民即使把賺到的每一分錢都存起來，都無法償還債務，有債務困擾的人數正在以指數級的速度增加。
《衛報》也採訪一名35歲的崔姓韓國民眾，他過去在京畿道城南市盆唐區板橋新都市擔任IT工程師，因加班影響健康，2年前辭職和妻子回仁川老家開了間酒吧，希望能有多一點的睡眠時間和生活品質。只不過，崔男的酒吧卻淪為新冠疫情的犧牲品，導致他4個月都繳不出房租，不得已向商業銀行貸款，利息4%；為了償還貸款，崔男又去向民間融資公司借款，利息更高達17%，陷入不得不借更多的錢來償還現有貸款的惡循環。
崔男聲稱，他現在已經無力去管利率高低，他每天都接到很多電話和訊息，要求他償還貸款，幾乎佔滿他們生活的每一吋，他連睡夢中都在嘀咕利率問題。為了擺脫困境，崔男的妻子在餐廳找到了份工作，2個年幼的孩子暫時交由父母照顧，而他只能先去當外送員餬口。
被問到是否有意付費、在Netflix上觀看《魷魚遊戲》時，崔男則回應：「你得付錢才能看片，我不知道有誰會同意我借用他們的帳號。再說了，我為何要看一群負債累累的傢伙？我自己照照鏡子就好了。