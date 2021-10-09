專家：澳洲應檢討與台交往方式　避免「一中」綑綁

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澳洲戰略政策研究所（Australian Strategic Policy Institute，ASPI）執行董事詹寧斯（Peter Jennings）昨天接受澳洲天空新聞（Sky News Australia）主播肯尼（Chris Kenny）訪問。詹寧斯在訪談過程中表示，他贊同艾波特的挺台言論。
詹寧斯指出，台灣是一個「非常可敬的民主國家、自由的民主國家，並且是澳洲重要的貿易夥伴國家」。
他提到，美國國務院已確定與台灣關係堅若磐石，因此他相信美國不會坐視中國併吞台灣，他也相信澳洲不會對台灣這個民主國家的命運無動於衷。
詹寧斯強調：「如果（澳洲）無意支持台灣的話，那憑麼要求其他國家支持我們（澳洲）呢？」
他認為，相較於另一位澳洲前總理滕博爾（Malcolm Turnbull）去年10月透過視訊向玉山論壇發表演講，這次艾波特親自到場，意義更為重大。
肯尼提到，由於艾波特不只是澳洲前總理，且曾於今年8月接受現任總理莫里森（Scott Morrison）委派以貿易特使（Special Trade Envoy）身分訪問印度，因此艾波特這次訪台行程，其意義不容小覷。對此，詹寧斯表示認同。
詹寧斯指出，艾波特和滕博爾都是同屬自由黨（Liberal）的澳洲前總理；詹寧斯期待未來會有工黨（Labor）的澳洲前總理，例如陸克文（Kevin Rudd）等出席台灣玉山論壇發表演講。
他預料，隨著艾波特發表挺台言論，中國將會重覆過往做法，譴責澳洲抱持「冷戰思維」；但他認為，中國在過去好幾年以來一直重覆類似的辭令，根本嚇唬不了任何人。
詹寧斯分析，由於中國對台灣已經日益具有侵略性，因此美國和澳洲不應再採取模糊態度。他強調，要有效防止中國在印太地區發動戰爭，美國和澳洲必須明確表態，要讓中國明白美、澳均不會容忍中國單方面採取軍事侵略行動。（編輯：周永捷）1101009